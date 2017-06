Rijetke su tenisačice čije karijere traju nakon navršenih tridesetak godina, a kada imate 36 te ste i dalje u samom vrhu tenisa, onda vas zovu čudom. Upravo je takva Martina Hingis, koja je 20 godina čekala priliku za revanš s Ivom Majoli.

U društvu Ive Majoli i u maniri prave zvijezde, ravno iz Pariza, Martna Hingis na Bol je sletjela privatnim zrakoplovom. Nekada ljute protivnice, danas zaista dobre prijateljice, odigrale su egzibicijski meč, točno 20 godina nakon što je Martina poražena na Rolan Garossu. Bio je to ujedino njezin jedini izgubljeni meč te godine. "Oduvijek smo dobre prijateljice, nismo se svađale. Super da je naše prijateljstvo opstalo i nakon tenisa. Drago mi je da sam pozvana na Bol i da sam igrala tu", kaže tenisačica Martina Hingis za IN Magazin.



Djevojke pripadaju zlatnoj generaciji tenisačica. Onima koje su žarile i palile na terenu i izvan njega. Mediji su pratili svaki njihov korak i to se očito nije promijenilo. A za razliku od naše Ive, Martina je i dalje aktivna tenisačica. Martina je pravo tenisko čudo jer biti u samom vrhu s 36 godina, gotovo je nemoguće. A ona je ovog tjedna dogurala do finala prestižnog Grand Slama u Parizu. Počela je igrati sa svega dvije godine, još uvijek drži niz rekorda koje nitko nije oborio.

"Volim igru i natjecanje, pomagala sam i mladim tenisačicama. Osjetila sam da još to imam u sebi", dodaje Martina. Karijeru je prekidala dva puta zbog ozljeda, no to je nije spriječilo da se vrati jača nego prije. Davne 1997. pala je s konja i trebalo joj je 6 tjedana da se oporavi. Usprkos operaciji, osvojila je 75 od 80 odigranih mečeva. I, pogađate, nije odustala od jahanja.

"Pala sam mnogo puta, to se uvijek može dogoditi. Uvijek mi je bila strast jahati, skijati, raditi lude stvari", kaže Martina. Izuzev vrhunskih rezultata, Martinu su pratili i skandali. Zbog navodne afere Kokain, dvije je godine bila suspendirana s terena, a i privatni je život bio obojen tračevima. Povezivali su je s mnogim muškarcima, a kratkotrajni je brak završio podizanjem tužbe za zlostavljanje, i to s njegove strane. Stoga ni ne čudi da Martina odgovara isključivo na pitanja vezana uz sport. "Ne volim razmišljati unaprijed, stvari se mijenjau jako brzo. Znam što ću raditi što se tenisa tiče, ali u životu nemam pojma", zaključila je Martina. Privatno zna da bi se prvom prilikom voljela vratiti u Hrvatsku koja ju je oduševila. Ako ne ranije, veselimo se susretu sljedeće godine na Bolu jer družiti se s ovakvom sportskom legendom, prilika je koja se ne propušta.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.