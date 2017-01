Zanimljivo je bilo i u ovotjednoj emisiji "Petkom s Petkom". Dalibor Petko i Mia Kovačić ugostili su grupu Vigor, a za frontmena benda pripremili su poseban izazov. Tako se Mario Roth našao u zanimljivom dvoboju u kojem je snage u ispijanju piva morao odmjeriti s kolegicom Eminom Arapović.

"Sad kad se Emina pokaže veći muškarac od mene u ispijanju piva", kazao je Mario neposredno prije izazova, a Emina ga je odmah opovrgnula jer, kako kaže, u životu nije popila pivo. Doduše ovog puta pivo je bilo bezalkoholno.

"Bit će svega!", najavila je simpatična rokerica koja je naposljetku ipak bila za dlaku lošija od Marija. "Vidiš da si frajer!", poručila mu je nakon pobjede u izazovu koji je sve zabavio.

