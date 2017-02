Pjevač grupe Vigor Mario Roth u ovotjednoj emisiji Petkom s Petkom pripremao se za transformaciju koje ga uskoro očekuju u showu "Tvoje lice zvuči poznato". Mario je tako dobio zadatak da se transformira u Miroslava Škoru, a njegov nastup ocijenio je ni manje ni više nego sam Miroslav Škoro.

Pjevač nije bio oduševljen imitacijom pa je pomno birao riječi za Marija kako ga ne bi uvrijedio. "Zvučalo je kao da Zoran Jelenković oponaša Maju Šuput i pri tome pjeva moju pjesmu", kazao je u svom šaljivom stilu Škoro i svojim komentarom nasmijao baš sve u studiju.

