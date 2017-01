Početkom siječnja mnogi Hrvati, među njima i naše zvijezde, kreću na zasluženi odmor. To je vrijeme u godini kad estradnjaci nisu pretrpani gažama pa stignu pobjeći na snježne padine ili vrući pijesak egzotičnih destinacija.

Zimsko vrijeme i gustu maglu Maja Šuput nakon ludog prosinačkog ritma zamijenit će toplijim krajevima. Kovčege je spakirala i leti u Meksiko, o čemu možete čitati u njenom Dnevniku. "Kako je krenulo, svijet ili se sruši ili se zapali ili nekakva katastrofa, samo svijet nestaje pa je blje da vidim što više toga dok je još čitavo. Idem prvo u Mexico", otkrila je, između ostalog, Maja.

I dok će Maja uživati na pijesku, Ecija Ojdanić će baterije s prvim danima siječnja puniti na snijegu. Njezina destinacija bit će Italija.

"Ja sam vrlo oprezan skijaš, štreber jer me treba Nova TV za još dva mjeseca snimanja. Tako da skijam samo po ovim najblažim stazama", rekla je Ojdanić. Planove za odmor tek radi Lujo Kunčević, Ecijin kolega. Iako bi najradije želio na neku egzotičnu destinaciju, o svemu će odlučiti nakon dogovora s djevojkom Ivanom Mišurom. "Sad ćemo vidjeti što će se od toga realizirati. Imamo tu neku pauzu od snimanja i moja djevojka je također slobodna, ali kud nas put na kraju i odluke odvedu to ćemo vidjeti", rekao nam je Lujo.

Lani Jurčević su se, s druge strane, neki planovi izjalovili, no to je ne spriječava da i dalje planira odmor. Što su nam još otkrile zvijezde, pogledajte u prilogu IN magazina.

