Maja Šuput često putuje avionom, a nakon jednog leta zadala je opake probleme pilotima.

Nema te majke koja nije poželjela liječnika za zeta. Bijela kuta, status, ugled i moć koju nosi to zanimanje, oduvijek su bili privlačni ženama, a onda su se pojavili oni - dr. Doug Ross, dr. Luka Kovač i Mc Dreamy te potpuno zaludili žene diljem svijeta. OK, oni su imaginarni liječnici, ali i u stvarnim ordinacijama obitavaju neki zbog kojih bismo željeli da sezona gripe traje dulje.

„Nije loše ikako po nekakvim vlastitim iskustvima prijateljica nijedna se nije usrećila. Sve te noćne smjene su rezultirale. Nije to bilo dobro", kaže Maja Šuput. "Estetski kirurzi, da, da, apsolutno da", dodaje Snježana Mehun.

Osim što ljubav ide kroz želudac, a prava hrana može probuditi strast i požudu, ovakav muškarac odmaknut će vas od štednjaka i omogućiti romantičnu večeru iz snova. Iako bi s nekim od seksi chefova mnoge žene radije trošile kalorije. "S obzirom da ne znam kuhat, a strašno volim jesti meni bi jedan dobro došao", kaže Maja.

Uz odvjetnike se vežu pojmovi moć, uspjeh, inteligencija i sigurnost, koji u kombinaciji s elegantnim odijelom, ali i debljim novčanikom, ovo zanimanje itekako stavlja na ženski radar. A svoje seksi mjesto na listi dijele s bankarima i poduzetnicima. "To je top. Košulja, čist, mirisan, fin, popeglen. To je moj tip", otkriva Šuput.

"Odvjetnici da jer te mogu spasiti od neprilika koje možeš napraviti", kaže Snježana Mehun.



Premda rijetko koja žena voli kad je zaustavi policijska patrola, čuvari reda, posebno specijalne jedinice, odabir su onih koje se vole osjećati sigurno i zaštićeno. Iako volimo samostalnost, katkad je ugodno znati da nas netko čuva, mazi i pazi. "Dečki iz Lučkog, specijalna policija, to su kršni momci", kaže poduzetnica Mehun.

Sportaši, njihovo mišićavo tijelo i moto "u zdravom tijelu zdrav duh", mnogima su neodoljivi. Stoga je zanimanje fitness trenera postalo itekako popularno. Kad se već znojimo i mučimo u teretani, barem da imamo dobru motivaciju. "Ne znam kome oni nisu zgodni. Oni po definiciji moraju biti zgodn da bi te navukli da ideš u teretanu. Seksi su definitivno", zaključuje Mehun.

Niste valjda mislile da smo zaboravili na njih? Ovo je zanimanje na samom vrhu još od prvih uzdizanja u nebeske visine, a nakon Toma Cruisea u Top Gunu, teško da postoji ijedna žena na svijetu koja nije bacila oko na pilota. Bilo da je riječ o komercijalnom ili vojnom, maštarijama o moćnom pilotu u elegantnoj uniformi, nema kraja.

"Stalno me zovu u kabinu i onda sam napravila jednu groznu stvar. Objavila sam sliku na Instagramu nakon čega sam saznala da su imali sjednicu zbog mene jer se putnici ne smiju voziti u kabini. I dalje se vozim tu i tamo, ali to više ne smijem objaviti", kaže Maja. Iako se vremena mijenjaju, kada su u pitanju maštarije o muškim zanimanjima, neke stvari nikada neće izaći iz mode.

