''Daj nekog brate nekog muškog da zna da jaše da pilotira. Putin ovaj gledala sam ga gasi požar, igra s nekim konjem jer vidiš ovi naši su kao amebe'', kazala je Neda Ukraden za IN magazin te tako započela temu gdje su nestali ''pravi'' muškarci.

Muškarci koji se ne boje uprljati ruke i zavrnuti rukave kako bi, primjerice, promijenili žarulju, nacijepali drva ili pak spasili svoju damu od poplave u kućanstvu, gotovo da više nema, a naše dame žude za malo istinskog testosterona.

''Pa to sve žene privlači ali nisam tip žene koja je negdje nezaštićena, više volim da ja nešto znam i da se ja mogu apsolutno sama snaći bez ikakve pripomoći ali drago mi je kad to netko preuzme na svoja leđa'', kazala je glumica Senka Bulić.

''Sve manje frajera zna bilo kaj popravit. Ženski i muški poslovi su se totalno pobrkali. Osim kaj su danas frajeri više u kupaoni od nas žena spremajući se, sve se okrenulo'', kazala je modna menadžerica Suzy Josipović.

Rijetke su one sretnice čiji muškarci u svojem ormaru imaju kutiju za alat i još se njime znaju i služiti.

''Imam sreće da sam se zaljubila u svog supruga prije 12 godina i on je tad znao kad crkne žarulja promijenit ju, kad se nešto dogodi veš mašini da promjeni cijev. Sina odgajamo tako da i on uči od pradjeda. Moj djed zna popravit apsolutno sve u kući'', otkrila je bivša Miss Ivana Delač Đolo.

''Ja imam recimo brata i tatu koji ne znaju ništa doma napravit tako da ima sad dečka koji je mlađi, a zna apsolutno sve napravit. '' Ne moram zvat majstora za ništa, on sve popravlja, od problema s vodom, strujom, ispričala je bivša manekenka Kristina Bradač.

Neki muškarci već s lakoćom pričaju o tome kako ne znaju sve obaviti bez majstora.

''Meni je sad već problem ove nove žarulje promijeniti, moram pitat prijatelja kako se to, gdje to trebam stisnut, kako to izlazi van'', priznaje modni stručnjak Nenad Korkut.

Što se dogodilo s muškarcima poput naših djedova i očeva?

''Mislim da nije stvar u tome da se žene primaju tih poslova nego da se i muškarci odriču tih poslova zato što su jednostavno zaokupljeni drugim karijerama i onda imaju mogućnost pozvat majstora'', tvrdi Korkut.

No danas nije lako parirati ni snažnim ženama. No one ipak poručuju: ''Nemojte izumrijeti tak brzo, živite malo dulje'', kazala je Suzy Josipović.

