U prošlosti su i muškarci i žene nosili haljine. No, s godinama su muškarci zaboravili na suknje, i izuzev plemena i nekih naroda, prestali nositi taj odjevni predmet. A onda je 90-ih Jean Paul Gaultier na pistu vratio suknje za muškarce. U Lijepoj našoj ima hrabrih primjeraka koji omiljeni ženski komad koriste za scenski nastup, ali i svakodnevne prilike.

Dečki iz Leta 3 definitivno su najčešće odijevali suknje, a Prlja kaže da su zbog toga jednom prilikom skoro i nastradali.

"Minjaci, mrežaste čarape, bundice, halteri i tako dalje. Dobili smo opasku da ne bi bilo pametno da tako nastupimo u Alžiru", prisjetio se Prlja. Njihova opravice često je radila neprežaljena dizajnerica Ivana Popović, na čijim su revijama rado i nastupali.

Još jedan kolekcionar haljina stiže nam iz Rijeke. Njegovo je ime Damir Urban, a sve će se žene složiti u jednom - haljine, suknje, šminka i lak na noktima nikada nisu umanjili njegovu muževnost. Svestrani umjetnik kaže kako nije naišao na predsrasude ili imao probleme zbog svog izgleda, što može zahvaliti i Rijeci, u kojoj živi. "Mi živimo u Rijeci, to nije velik grad, ljudi su dobronamjerni i otvoreni i nisam naišao na predrasudu i problem, barem što se tiče mog izgleda", rekao je Urban.

S druge strane, Božo Vrećo svjestan je da ga je nekad odijevanje haljina koštalo. "Naravno da je bilo jako teško, da je bilo puno ružnog što naprosto nadire, to vas mijenja, to vas rasplače pa dođete kući uplakani, ali bitno je da imate rame za plakanje i nekoga tko će vas osnažiti", priča Vrećo.

No, ne pristaju svima haljine jednako muževno. Došlo smo tako do prvog muškarca u suknji koji je izazvao dilemu. "Luka mekše, malo više feminizirano sa tim pareima, koji mu izvrsno stoje. Voljela bi vidjeti u ljeto da stalno nosi takve stvari. Mislim da haljina ni najmanje nije utjecala na Lukinu muškost, dapače upotpunjuje taj jedan cijeli eklektični stil", komentira Matija Vuica.

I za kraj vam ostavljamo Josipa Tešiju. On je suknje nosio davnih dana na svjetskim modnim pistama, a danas su one dio njegova avangardnog ormara i uistinu zna kako ih nositi sa stilom.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.