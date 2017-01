Pjevačica Lana Jurčević provela je nezaboravan odmor u Maroku, a dojmove, kao i ekskluzivne snimke, ustupila je samo In Magazinu. Kako izgleda kada zgodna pjevačica zapjeva na glavnom marokanskom trgu, što je kupovala na šarenim tržnicama i je li se cjenkala?

"Tu se točno vidi da im je trgovina u genima. Pokušavaju prodati sve živo. Doslovno da je tu komadić konca on bi ti ispričao cijelu priču o tome kako je taj konac poseban i da ga ti trebaš imati", otkriva Lana koja se i sama okušala u cjenkanju.

"Narukvica je jedna od stvari za koje sam se cjenkala. I to nije pitanje imaš li novaca za platiti. Jednostavno te zarazi taj duh Maroka", ističe Lana.

Zanimljivo je bilo i u lokalnom autobusu kad je vozač otkrio da je Lana pjevačica. "Ne znam kako je shvatio da sam pjevačica i onda je krenuo teror u autobusu kad je on počeo s YouTubea puštati moje pjesme. Nemam pojma kako je uopće došao do signala. Valjda oni imaju posebne tehnike", kaže Lana.

"Za deset minuta sam mu došla reći da to ugasi jer to ne mogu više slušati i da stavi neku marokansku glazbu", dodaje Lana.

Kad je napokon stigla u Saharu, Lana se odmah sprijateljila s devom koju je od milja nazvala Kamilica. Odmah je upoznala i sve čari ovih životinja. Prvo iznenađenje bilo je što nestašne deve stalno ispuštaju vjetrove.

"Ove deve to non stop rade, ali non stop. Svaka ima neke svoje momente. Jedna je škripala zubima, moja je stalo išla prema devi ispred sebe. Bio je to šou program", otkriva pjevačica koja je novogodišnju noć provela zabundana u Sahari na temperaturama ispod nule.

"Imala sam dvoje tajica preko toga hlače, duple čarape, tri veste, svoju bundu i kapu na glavi", otkriva Lana. A kruna svega bila je kad je na glavnom trgu u Marrakechu uz pratnju lokalnih glazbenika zapjevala je svoj najnoviji hit Šećeru.

"Oni su strašno muzikalan narod. U jednom trenutku sam im rekla pratite me. Odmah su počeli svirati i plesati. Bila je to genijalna energija", kaže Lana.

