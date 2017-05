Lana Jurčević često privlači pozornost svojim seksi izdanjima. No, seks skandala Lana se ne boji.

Adrenalin joj je srednje ime. Lana Jurčević opjevala je Kim Kardashian, a za potrebe spota izvela je lude vratolomije na dva kotača. "Bila je u opasnosti cijelo vrijeme samo joj ja nisam to htio reći", govori Dejan Špoljar, višestruki prvak Hrvatske u akrobacijama na motoru u čijim je rukama Lana Jurčević bila sigurna.

Glavni krivac za ove vratolomije Lanin je tata koji je od malih nogu tjera na motore."Strašna je, nema straha, luda, luda", dodaje Dejan koji bi Lanu rado angažirao i kao svoju asistenticu.

Ljubav se rodila na snimanju spota Lanine nove pjesme Kim Kardashian, koji je u samo nekoliko dana prebacio brojku od milijun pregleda.

"Nama je Kim Kardashian poslužila kao neka metafora. Uvijek smo svojim muževima, partnerima najljepše bez obzira na sve mane i nepravilnosti koje imamo, a naravno da ih svi imamo", govori Lana. Spot je sniman u Parizu samo dva dana nakon terorističkih napada. Hrabra ekipa nije imala dozvole za snimanje pa ih je paparazzi scena umalo stajala privođenja.

"Moj režiser Dario stajao je u ponoć na ulici i držao kameru koja nije tipična. Odjednom je stigla policija, zaustavila se, a ja sam počela mahati ne bi li spasila situaciju", prisjeća se Lana.

Situaciju su izgladili, a Lanine su vruće scene mnogima raspalile maštu. No takvu je možete vidjeti samo u spotovima.

"Nemam se čega bojati, takvog sadržaja nemam u mobitelu ili na kompjuteru. Niti bi mi palo napamet da to šaljem. Nikad se nisam snimala, ja sam totalno mali klošar koji hoda u pidžami na kvartu i ustvari volim taj kontrast od onoga što ljudi znaju o meni", ističe pjevačica.

I dok Kim ima svog Kanyea, takav još nije ušetao u Lanin život. "Anonimne cure imaju puno interesantniji ljubavni život. Nama ljudi puno teže prilaze i teže komuniciraju s nama. Imamo toliko energije za napravit tako da osjećam da sad još nije trenutak za nešto", kaže Lana.

Još jedna stvar razlikuje je od Kim Kardashian, a to je majčinstvo, no jednog se dana vidi i u toj ulozi. "Kad to bude to s nekime, sigurna sam da će to doga doći. Za sad imam pse. I to mi je veliko veselje", govori s osmijehom Lana. A do tih mirnijih voda, Lana se sjajno zabavlja, uživa u životu i jaše val kreativno poslovnog zanosa s odličnim rezultatima.

