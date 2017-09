Lana Jurčević imala je neobičnu nezgodu.

Lana Jurčević voli svoje obožavatelje iznenaditi neobičnim izdanjima, ali sada je otišla korak dalje - u visokim potpeticama zajahala je konja i središtem Vinkovaca dojahala do pozornice. Otkrila je da je iskusna jahačica, ali da joj je briga o konjima preskupa pa je odustala od tog hobija.

''Kobila se zove Lori. Baš sad kužim, Lana i Lori, zvuči kao dvije best frendice'', krenula je Lana u priču s nama uživajući u dobroj energiji kobile Lori.

Lana se odlučila za lagano jahanje, no nema ništa protiv galopiranja. ''Poznavajući mene ja bih se upustila odmah u ovaj hardcore, da odmah imamo 17. brzinu ali bolje ne'', kazala je Lana i krenula s Lori u šetnju.

Zajahala je Lana poput prave urbane kaubojke u visokim potpeticama i seksi čipkastom kostimu. Otkrila nam je i da joj ovo nije prvi put da jaše.

''Uvijek sam bila užasno znatiželjna i valjda nema te aktivnosti koju nisam probala tako da je u jednoj fazi bilo i sa konjima ali shvatila sam da su konji preskupi da ja to ne mogu održavat'', otkrila je Lana Jurčević.

Iako je na Laninoj liniji teško pronaći ikakvu zamjerku, ova dama voli, nerijetko kaloričnu, domaću hranu. U Vinkovcima nam je priznala da se najradije prepušta slavonskim gastro specijalitetima.

''Ja se sad ovako fino sredim,a ustvari mi je puna torba i vreća tu kulena, kulenove seke, a gulaš, to kad završimo koncert, nema nijedne tablete za spavanje ili za relksaciju kao taj gulaš'', priznala je Lana koja jedva čeka baciti se na slavonske delicije.

Na nedavnom letu u Berlin Lana je sjedila u neposrednoj blizini jedne velike holivudske zvijezde. No Jared Leto se toliko zamaskirao da ga je bilo teško prepoznati.

''Malo sam se, moram ti reći čak i prepala jer ja isto imam neke svoje varijante incognito da kad nisam u baš nekom bajnom stanju ili raspoloženju, samo da me što manje ljudi vidi! Čovjek je pobjegao glavom bez obzira, kako smo sletjeli, ne znam kako je on nestao, to je neka magija bila'', prepričala je pjevačica.

Da uzbudljivih trenutaka u Laninu životu ne nedostaje potvrdila nam je i sama pjevačica. Budući da njezin princ na bijelom konju još nije dojahao, Lana solira pa ima vremena za različite kućne nepodopštine. Tako je nedavno odlučila sjesti u hladnjak kako bi joj prijateljica snimila neobičnu fotografiju.

''Ja sam imala neke kratke hlačice za po kući, i ja sam stvarno sjela u frižider i u jednom je trenutku ta staklena polica popucala u 700 komada. Ja sam se samo digla i rekla joj ''U kojem mi je stanju ritica?''. Kaže ''Nije dobro, idem po vatu, alkohol i papir!''

Srećom nije bilo ''krvavijih'' posljedica pa je Lanina pozadina i dalje u samom vrhu na listi zajzanosnijih.

