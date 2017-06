Hrvatska se nalazi na karti svjetski priznatog dizajna. I to zahvaljujući jednom od najpopularnijih dizajnera Karimu Rashidu.

Kreativac Karim Rashid se zaljubio u Lijepu našu i stvorio namještaj od domaćih materijala. Zapad je postao lijen, a neke od najvećih europskih metropola prestale su ga fascinirati jer se ne mijenjaju. Zato je dizajner svjetskog glasa, Karim Rashid inspiraciju odlučio pronaći u Hrvatskoj.



Kao produkt hrvatskih materijala, proizvođača Ere i kreativnih vijuga ovog vizionara je namještaj koji bi trebao mijenjati svijet. Jer to je i svrha dizajna, smatra Rashid. "Moj rad je optimističan. Vjerujem u svjetlost. Nastojim raditi dan boljim, više interesnatnim, provokativnim", kaže Rashid za IN Magazin.

Donekle provokativnom, neki ocjenjuju cijelu Rashidovu pojavu. Ovaj se kreativac ne libi nalakirati nokte ili pak priznati da mu je omiljena boja ružičasta. Zato u svojim kolekcijama rado koristi tu boju, ali i ostale vedre nijanse. A tako i u svojem stanu u New Yorku koji je pretvorio u pravi muzej vlastitih proizvoda. U interakciji, ali odrazu vremena u kojem živimo, leži tajna i ove hrvatske kolekcije. No njezina poruka jest i da je dizajn za svakoga, ne samo elitu.

"Volim obli dizajn jer smo i sami takvi., organski. Stroge linije ne postoje u humanosti. Mi smo odlučili svijet učinit kvadratičnim. A to nije prirodno", dodaje Rashid.Iako ima više odi oko tri tisuće projekata, svojim najvećim uspjehom smatra to što ima priliku govoriti i utjecati na mlade kreativce. Vjeruje kako ne treba živjeti prošlost, već oblikovati budućnost. Većina svijeta, kaže, još uvijek nije toga svjesna pa ga opisuje konzervativnim, no malim koracima se okreće promjenama."Mislim da je ljudstvo jako konzervativno i da je puno straha.od svega. Da nema straha, svijet bi bio drugačije mjesto", zaključio je Rashid. Dio različitosti i odraz vremena u kojem živimo je i izložba njegova namještaja, na kojoj se spajaju dizajn i likovna umjetnost u zagrebačkoj Mimari, a koju pogledati je možete do

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.