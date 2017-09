Krunoslav Kićo Slabinac bez dlake na jeziku otkrio je svoje mišljenje o stanju na estradi.

U ovotjednom izdanju emisije "Petkom s Petkom" stvorila se i zanimljiva ekipa koja je sudjelovala u debati o narodnjacima. Prvi je temu otvorio Zoran Škugor, koji je zanimljivo primijetio kako je sve krenulo i kada. "Ima više od deset godina da to traje. To je defacto počelo na Danijeli, nastavilo na Rozgi i onda je dalje to krenulo", kazao je Škugor.

Boris Đurđević dodao je kako je hrvatska zabavna glazba nestala u bestrag. "Nemamo svoju pa uzimamo tuđe. Sve bi bilo drugačije da smo branili zid hrvatskom zabavnom glazbom", dodao je Đurđević.

Kićo Slabinac bio je oštriji. "Estrada je danas produkt marketinga, korupcije i prostitucije. Nije bitna samo pjesma. Danas imate pjevačice nafitrane sa svih strana, puna je silikona", dodao je Slabinac. Što su još komentirali gosti u zanimljivoj debati, pogledajte u prilogu IN magazina.

