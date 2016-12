U duhu blagdana, dom za starije Medveščak, ovih su dana posjetili kandidati našeg showa ''Tvoje lice zvuči poznato''. U ovom su domu proslave česte, a katkad ih uveseljavaju i Crveni nosovi. ''Kad dođemo ovdje, ta promjena koju vidimo u očima svakog od korisnika u domu je prilično značajna i znakovita i nas svaki put definitivno pomalo i šokira. Tako da se ustvari i njima treba definitivno posvetiti više i obećajemo da od sad punom parom idemo dalje i prema njima'', kazao je Zoran Vukić, umjetnički direktor Crvenih nosova.

''Ovo je vrijeme kad se moramo svi veseliti, ja zaista mislim da je ovo dobro iskorišteno vrijeme, svi smo bili veseli, svi se radujemo i moram priznati da i oni za koje ne mislim da će ikad plesati, zaplešu uz ovu glazbu i ovu atmosferu.'', rekla je Krasanka Glamuzina, ravnateljica doma za starije osobe ˝Medveščak˝.

Na noge su ih digli Hana, Fil Tilen, Kedžo i Mateo, a svaki od štićenika je imao svojeg favorita.''Zovu nas opet, tako da ćemo morati ponoviti ovaj tulum sa novim pjesmama'', kazali su Fil Tilen i Hana Hegedušić, kandidati showa Tvoje lice zvuči poznato.

Najljepše je, kažu, izmamiti osmijehe ondje gdje osmijesi često izostaju. ''Volim pjevati, volim plesati, volim društvo, sve volim, lijepo mi je, drago mi je, tu sam godinu dana, družimo se, veseli smo'', kazala je jedna bakica iz doma za umirovljenike.

''Ja sam pre hard core da plačem, malo sam prekrut, ali neki su plakali i lijepo je vidjeti suze na licu, to je divno'', kazao je Fil Tilen. ''Da, slažem se, lijepo je vidjeti suze na licu, lijepo je vidjeti emociju svakako'', dodala je Hana Hegedušić, kandidatkinja showa Tvoje lice zvuči poznato.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.