Bivša Miss Hrvatske katarina Prnjak, koja je odnedavno aktivna u politici, progovorila je o predrasudama s kojima se susreće.

Rekle bi one - važno je zvati se Katarina. Miss Hrvatske 2010. Katarina Banić i Miss Hrvatske 2011. Katarina Prnjak. Obje mlade, lijepe i uspješne. Na izbor ljepote imaju samo lijepa sjećanja.

"Onda sam imala 19, 20 godina, nekako mi je bilo ono super to što sam miss, mislila sam da sam jako bitna, ali sad kad dođem u ovu poziciju onda vidim koliko je to ništa jer život je skroz nešto drugo", kaže Katarina Banić za IN magazin.

"Titula misice donijela mi je jako puno pozitivnih iskustava i stvari općenito i jako puno poznanstava. Odvelo me u jednom totalno dugom smjeru u svakom slučaju, zato što nisam znala da će ići u tom smjeru i jako sam zadovoljna što je išlo", otkriva Katarina Prnjak.

Dvije ljepotice toliko slične, a opet toliko različite. Iako su jedna drugoj predale krunu, kažu, od tog blještavila danas nije ostalo ništa. Žive običnim životom, daleko od svjetla reflektora.

No, titula misice ima i drugu stranu. Onu za koju se veže teza da ako si misica, nisi pretjerano inteligentna. I naše su se dvije dame susretale s predrasudama - pogotovo na razgovorima za posao.

"Kad su žene na razgovoru onda je to veliki utega, a kad su muškarci opet možda nekako možeš ići na taj šaram, ali isto meni još nije prošlo. Možda nekome i hoće", kaže Katarina Banić.

"To je malo ružno, ali naučila sam se s vremenom nositi s time. To su nažalost takve predrasude koje se vežu za lijepu curu, za missicu, za manekenku... Jednostavno je tako i protiv toga ne možemo, eventualno samo svojim ponašanjem možemo dokazati da to ne treba biti tako", dodaje Katarina Prnjak.

Upravo one mijenjaju tezu o misicama. Ljepotica iz Trilja najponosnija je na diplomu Ekonomskog fakulteta, ali i sportskog menadžmenta, dok se Šibenčanka aktivno uključila u politiku.

"Vidjela sam sve što sam htjela vidjeti, proputovala sam, upoznala sam jako puno ljudi i jako sam sretna zbog svega toga. Ali kako vrijeme ide nekako se povlačim na neku svoju stranu, ali isto ne želim u potpunosti napustiti taj modni svijet", kaže Prnjak.

"Kad ti prođu godine onda ti to više nije ni bitno što si bila miss, bitno ti je ono što si završio tako da ta titula nekako izgubi sjaj kad dođeš tražiti posao i polagati ispite to je skroz neka druga dimenzija", dodaje Banić.

Iako su naše sugovornice bez problema odgovarale na naša pitanja, na upit o ljubavi - naglo se izgubio dar govora."Sve je u redu, sve je super", kratko je kazala Katarina Banić.

"Ljubav uvijek isto, o tome baš i ne pričam previše, samo ću reći da sam sretna na tom planu", dodaje Prnjak. Mi im želimo da tako i ostane, da budu sretne na svim područjima, ali i da pokažu kako ljepota i pamet itekako mogu ići zajedno.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.