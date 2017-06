Sjećate li se šarenih hula-hoopova koje ste vrtjeli kao djeca? Jeleni Znaor to je postao hobi, a uskoro i više od toga.

Hula-hoop, rekvizit koji nas podsjeća na bezbrižne dane djetinjstva opet je postao svjetski trend. Jelena Znaor, nakon što je svoje vještine dokazala u Supertalentu, dobila je svjetsku nagradu i angažman u mađarskom cirkusu. Pa neka netko kaže da se snovi teško ostvaruju.

"Koliko god je bio stresan jer je to ipak bio live pred ogromnom publikom, zapravo je bio jedno pozitivno i uzbudljivo iskustvo i prije svega zabava. Upoznala sam super ljude koji su mi dan danas prijatelji, s kojima se družim i vidim i bez kojih danas ne mogu zamisliti svoj život", kaže hula hoop artistica Jelena Znaor. Simpatična finalistica prošlogodišnjeg Supertalenta živi svoj san. Nedavno je u nacionalnom cirkusu u Budimpešti predstavljala Hrvatsku i na tri mjeseca okusila čari cirkuskog života.

"Da mi je netko rekao prije tri mjeseca da ću završiti u cirkusu u Budimpešti, vjerojatno bi mu se slatko nasmijala u lice. A i dobila sam nagradu za nastup na Supertalentu, mislim, ta nagrada nema materijalnu vrijednost, ali zadovoljstvo je primiti je", dodaje Jelena. Kad se ona počela baviti hoopanjem, bila je jedna od rijetkih koji su se bavili tom disciplinom, a danas joj je zadovoljstvo vidjeti da se time bavi sve više ljudi koji svoje hoopove čak i sami izrađuju. I dok je hula hoop mnogima asocijacija na djetinjstvo, njezina obitelj oduvijek je bila uz nju, no priznaje da su je shvatili ozbiljno tek nakon Supertalenta.

"Znali bi ljudi onako nešto dobacivati da je djetinjasto, zašto to radim, pogotovo imam diplomu u ormaru, posao sa strane i sve i sad ja tu vrtim neke krugove. Ali to bi ljudi uglavnom pričali dok ne b vidjeli kako to izgleda“, kaže Jelena. Svoju ljubav i talent prema ovoj cirkuskoj disciplini otkrila je sasvim slučajno.

"Studirala sam i dobila sam dijabetes i trebala sam se početi baviti nekom tjelovježbom i bila sam užasno lijena za ići u teretanu ili trčati ili nešto takvo i nisam bila dovoljno disciplinirana za te sportove, recimo i onda sam željela naučiti žonglirati. I onda sam to počela malo googlati po netu u svojoj studentskoj sobi i izbacio mi je Google jedan video neke cure koja je plesala na festivalu s hula hoopom i iste sekunde kad sam to vidjela to je bilo to, samo sam se spakirala, uzela stvari, otrčala niz stepenice i kupila svoj prvi mali dječji hula hoop", rekla je Jelena. Sati i sati vježbanja i neviđena upornost vrlo su brzo urodili plodom.

"Ja smatram da kad imamo neki talent samo malo brže možemo učiti neku vještinu, nitko se nije rodio s njom. Izlupao me hoop i po nosu, i po ušima i po glavi, imala sam i masnice i sve živo, ali razlika između hoopanja i svih ostalih stvari kojima sam se probala baviti u životu je to što mi je ovo uvijek bilo toliko zabavno da ne bi odustala", kaže Jelena. Hula hoop se može vrtjeti na svim mogućim dijelovima tijela, a Jeleni je najteže bilo naučiti vrtjeti ga na ramenu i vrtjeti ih više istovremeno.

"Kad vježbamo neke stvari, npr. baciti ovako hoop preko prsiju, onda se dogodi milijun puta da nas udari hoop i u glavu i u zube. Recimo, ja kad sam učila konkretno taj trik, onda sam u Imotskom ispred svoje obiteljske kuće posudila kacigu za motor od susjeda i onda sam imala tu kacigu i pokušavala bacati hoop preko tijela jer sam znala da će me izlupati. Ja mislim da mi biramo rekvizite i sportove po svojoj osobnosti, ja sebe ne mogu zamisliti u nečem drugom, probala sam dosta stvari, pogotovo cirkuskih stvari, ali nekako me ovo uvijek vuče nazad jer se stalno smijem dok to radim“, zaključila je Jelena.

A da biste i vi imali ovakav osmijeh na licu, prepoznajte svoj talent i podijelite ga s nama.

