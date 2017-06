Lana Klingor Mihić uspješna je poslovna žena, majka triju djevojčica i, kako kaže, najsretnija supruga na svijetu.

Ona je bivša pjevačica ET-ja, pobjednica Celebrity Masterchefa, vlasnica PR agencije, supruga i majka triju predivnih djevojčica. Lana Klingor Mihić jedna je od onih žena koja malo spava, a i kad spava, kaže kako sanja posao. Vikendom je prvenstveno supruga i majka, a bez obzira na količinu stresa, uvijek je nasmijana.

Ovo je već peta godina kako Lana organizira festival hrane, što i ne čudi, s obzirom na to da je veliki gurman. U jednoj joj je ruci ključ, u drugoj mobitel, katkad u ustima šaraf i bez obzira na to što je temperatura viša od 30 stupnjeva, bivša pjevačica sve drži pod kontrolom.

"Već smo kao putujući cirkus, osjećam stvari koje mogu poći krivo, za sad je pod kontrolom. Probudim se umorna jer sam "control freak" ali to mi je dobro", kaže Lana.

Osim što nijedna obveza ne dočeka sutra, sličan, štreberski pristup, je i s hranom na festivalu. Sama se brine oko pripreme mesa. "Volim sama radit pacanje mesa. Jednom smo to radili strojno i nije ispalo dobro. Tako da sam išla u tvornicu i marinirala meso", dodaje bivša pjevačica.

Lana i njezin suprug Ante Mihić odnedavno i zajedno rade. Ona se šali kako mu nije šefica, ali i da ni u koga nema toliko povjerenja kao u njega.

"Znaš kako se kaže da je mušakarac glava u kući, a žena vrat koji ga okreće", kaže Lana. A onda smo se ženi koja okreće vrat u kući pridružili na drugoj lokaciji, onoj u službi roditelja. Njezinu najstariju kćer Kiaru iznenadili smo ispred osnovne škole. Ova peteročlana obitelj nedavno se preselila u kuću koju je dizajnirao njezin prijatelj Ante Vrban. Prirodi i svježem zraku najviše se vesele djevojčice.

"Kad pričam o Anti idemo ljudima na živce, zvuči kao kliše, mi smo rođeni jedno za drugo i funkioniramo kao jedno. Sve što smo stvorili, stvorili smo sami i mislim da bez njega ništa ne bi imalo smisla", dodaje Lana.

A kako se velika obitelj često okuplja oko dobre trpeze koju rado pripremaju oba supružnika, odabir dobrog stola vezan je uz njezine korijene. Da kuća bez vrta nije potpuna, dokaz je i Lana koja svakodnevno zalijeva, sadi i voli svoje povrće.

"Ovo je mjesto gdje ja rješavam stres i uživam, pomogla mi je susjeda Valerija koja ima vrt", zaključila je Lana. Ova kuća je pravi primjer gdje vrijedi ona stara - gdje čeljad nije bijesna, kuća nije tijesna.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.