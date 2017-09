Jan Lecjaks doveo je u Zagreb i svoju suprugu Kristinu.

Skroman i simpatičan - epiteti su kojima igrači Dinama najčešće opisuju svojeg novog kolegu Jana Lecjaksa. U pauzi između treninga s 26-godišnjim Čehom prošetali smo Maksimirom. Što znače njegove tetovaže, bi li preživio da si mora tjedan dana sam kuhati, kako je osvojio suprugu Krystinu i je li romantičan, povjerio je ekipi IN magazina.

U Hrvatskoj se sjajno provodi, a posebno ga je iznenadilo vrijeme. Na ovako visoke temperature nije navikao, no kaže, dobro je što im je more zaista blizu. "Svi su ljubazni, no izdvojio bih Fernandesa, Matela i Olma", priča o svojim suigračima. "Kao i svi muškarci, razgovaramo o autima, curama, nogometu", opisuje atmosferu iz svlačionice.

Jan je jako vezan za svoju obitelj pa tako i svog sina te suprugu, koji su s njim stigli u Zagreb. Sinu je posvetio i jednu od svojih tetovažu. Supruga Kristina nije ni trenutka dvojila, sve je napustila i doselila s njim u Zagreb. Upoznali su se prije deset godina, preko dvije prijateljica. "odmah sam se zaljubio. Znao sam da je ona prava", priča Jan o svojoj ženi.

Kristina je, pak, otkrila da je njen suprug marljiv i romantičan.