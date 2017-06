Jan Kerekeš i ovog puta uspio je nasamariti slučajne prolaznike, a njihove neočekivane reakcije zabilježila je skrivena kamera.

Jan Kerekeš i ovog je tjedna u Skrivenoj kameri zapaprio svojim sugrađanima. Glumac je naime slučajne prolaznike pitao mogu li mu posuditi mobitel da nazove suprugu. Nakon što su mu pristali dati za poziv Jan je nazvao suprugu koja ga je toliko iznervirala da je mobitel bacio u kantu za smeće.

I to ne svoj, već mobitel slučajnih prolaznika koji su ovim potezom ostali iznenađeni. Nakon što su shvatili da je riječ o još jednoj skrivenoj kameri svi su se dobro nasmijali, a jedna od nasamarenih prolaznica glumcu je poručila "F*** you!". Kako je to sve izgledalo pogledajte u Skrivenoj kameri IN magazina.

