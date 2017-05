Možete li vjerovati što se Jacquesu Houdeku dogodilo kad je išao zaprositi svoju sadašnju suprugu?

Od romantike do potpuno debakla - bilo je svega na ljubavnim sastancima domaćih zvijezda. Jelena Rozga pamti spoj na splitskom Marjanu, a mnoge su zvijezde svoje prve spojeve zapečatile brakom.

"Bilo je jako puno groznih spojaka. Znaš ono kad se dugo bariš s nekim, simpatizirate se, onda se napokon nađete i sve krene katastrofalno", kaže Nina Badrić. I Pamela Ramljak sjeća se nekih čudnih, ali i nekih lijepih spojeva.

Jacques Houdek nikad neće zaboraviti ključan spoj sa sadašnjom suprugom Brigitom. Dok je koračao prema njezinom domu s prstenom u ruci, spreman da klekne i zaprosi, dogodio se neočekivani debakl. "Ja sam doslovce upao u šaht, rasjekao nogu, završio na traumi. Ona je naravno pristala, sve je završilo sa happy endom na kraju, ali zamislite sad situaciju gdje sam ja ovakav kakav jesam, ogroman, upao u šaht. Hvala Bogu, da me ta moja veličina zadržala i da je stradala samo noga. Da sam bio možda malo elegantniji pa možda me danas ne bi ni bilo", kroz smijeh će Jacques.

Jole pak u svojoj karijeri ljubavnih sastanaka niže samo uspjehe. Romantika ga je pratila u stopu. I Jelena Rozga pamti samo sretne dane. "Puno je lijepih stvari bilo koje su muškarci radili za mene. Ima na Marjanu jedno mjesto na kojem piše 'Jelena, volim te'. TO je prekrasno", govori Rozga. Što su nam još otkrile naše zvijezde, pogledajte u prilogu IN magazina.

