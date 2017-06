Ivona Brnelić osvojila je titulu Miss Jugoslavije 1990. godine. Ova atraktivna Riječanka danas je, otkriva, u ljubavi. Sretna je i zadovoljna, no ne i spremna na brak.

Dečki iz modnog dvojca ELFS otvorili su još jedan dućan - ovog puta u Rijeci. Tijekom izrađivanja novih kolekcija, Ivan i Aleksandar znaju se i posvađati. "Bilo bi super da se posvađamo pet, šest puta. Posvađamo se 36 puta u danu. Najgore je zadnji mjesec kad to mora biti na policama, reviji, tad je pritisak najveći", kažu dečki.

Otvorenje je posjetila i posljednja Miss Jugoslavije, Ivona Brnelić. Ona je titulu osvojila 1990. godine. "Obzirom da nam je Italija blizu, uvijek smo imali taj osjećaj za modu i mislim da se Riječanke jako lijepe oblače. Volim modu, ali nisam opterećena i ako me netko uhvati u pidžami - so what?", rekla je Brnelić, otkrivši da je zaljubljena. "U ljubavi sam", kratko je rekla. Što je još otkrila, pogledajte u prilogu IN magazina.

