Colonija nastavlja dalje! Predstavljamo novu pjevačicu - atraktivnu Drnišanku Ivanu Lovrić!

Prije desetak dana Indira Levak je objavila kako nakon dvadeset godina više nije dio grupe Colonija. Svi koji su mislili da je to kraj poznatog benda - prevarili su se. Colonija nastavlja dalje! Nova pjevačica je atraktivna Drnišanka Ivana Lovrić, a nova postava spremna je za nove pobjede. "Vidiš kako se situacija preokrenula. Do prije 10 dana je u Coloniji bio jedan član, a sad nas je preko jedan. Sad nas je duplo više", kaže Boris Đurđević. "Moram priznat da je ovo veliki izazov za mene i imala sam malo problema sa spavanjem zadnjih nekoliko dana", kaže Ivana Lovrić.

Dvadesetpetogodišnja Ivana dolazii ima apsolutno sve adute da na koljena baci sve dosadašnje, ali i buduće Colonijine obožavatelje. Sretnu vijest da je upravo ona novi vokal omiljene domaće dance grupe prvo je javila, no ona nije bila baš presretna, našalila se Ivana. ''Čovječe, pa non stop si to nabijala u sobi, tu Coloniju, to si volila slušat, sad ćeš me opet kad dođeš doma s tim maltretirat"Ja kažem ''Sad će ti bit još i gore! Sad ćeš morat još i", kaže Ivana kroz smijeh. Ivana će Colonijinim pjesmama udahnutii dati im svoj pečat. Jedini zadatak koji je Boris tražio od nje, je da pokaže emociju.

"Emociju treba prenijeti. Imaš onih izvrsnih pjevača koji pjevaju ludilo, ali. Imaš onih drugih koji ne pjevaju baš dobro pa tehnika to riješi, ali nema emocije. Kad staviš autotune, gdje ti je tu emocija", dodaje Boris. Temperamentna Drnišanka nema problema s pokazivanjem emocija u pjesmama. Boris nam je otkrio da je uz odličan vokal krasi jošpa nije dugo dvojio koju pjevačicu uzeti za Indirinu nasljednicu. "Upornost! Ja kad se nečeg uhvatim, onda ne puštam. Evo, mislim da mi je to najveća vrlina", kaže Ivana. Iako pršti od seksipila, Ivani ne pada napameti sličnim modnim kombinacijama. "Volim da ima seksipila ali diskretno, sa stilom", kaže Ivana. A Boris dodaje: "Mi smo se dogovorili, mi smo jedan pristojan band, ona ne može sakrit svoj seksipil nikako. Zašto bi se zakopčavala do grla, i to je sasvim dovoljno."

Simpatičnoj Ivani u inbox na društvenim mrežama već pristižu raznorazne poruke udvarača pa smo odlučili provjeriti je li njezino srce već osvojio neki princ na bijelom konju. "Možda je, a možda i nije", dodaje Ivana. Dakle, dvojbi nema. No morat ćemo razočarati sve koji su za Ivanu već pripremili ''ulet koji se ne odbija''. Ivana je toliko zauzeta poslom da ne stigne ni pogledati mobitel, a kamoli baciti se nekome u zagrljaj. "Prvo ćemo snimiti novu pjesmu, pa ćemo snimiti još jednu pjesmu, pa ćemo snimiti još 10 pjesama, pa ćemo izdati CD, a onda ćemo razmišljati kako ćemo dalje, ja vjerujem da će ovo bit super", zaključio je Boris. Kroz nekoliko će dana objaviti novi singl, pripremaju ''The best of'' album na kojem će snimiti akustične verzije Colonijih pjesama, a uskoro kreću koncerti i nastupi. Čini se da je pred Colonijom nova era u kojoj će nas rasplesati kao nikada do sada.

