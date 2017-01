Na nagovor dugogodišnjeg prijatelja Danijela, naša bivša misica Ivana Ergić spakirala je kovčege i s dečkom Marinom uputila se prema dalekom Dubaiju.

"Zapravo sam kupila karte još ovo ljeto, za svoj rođendan, i uvijek tako planiram putovanja unaprijed jer se više isplati", kaže Ivana.

A Dubai je ove zime, čini se, hit destinacija među našim celebrityjima. "Pogotovo sad kad sam se vratila, ne znam jel to subjektivno, ili su stvarno svi u Dubaiju sad. Mislim da zapravo danas nije toliko teško i da si svatko može priuštiti putovanje gdje želi, samo treba malo pratiti i kupiti kartu na vrijeme. Zato uvijek gledam kako da to najjeftinije ostvarim, moja putovanja nisu baš luksuzna, kao što neki ljudi misle", otkriva Ergić.

Stoga je organizacija putovanja njezin posao, dok Marin ima svoju ulogu. "Voljela bi jednom ići baš ja onako kako ide on, onako opušteno, da me samo dovedu i kažu, idi Ivana, uživaj. Ali ne mogu se baš požaliti, Marin uvijek fotka sve, on je fotograf na putovanjima i znam ga baš jako izmaltretirati", govori Ivana.





Iako mediji vole naglašavati kako je njihova veza u početku bila zabranjeno voće, Ivana i Marin i dalje su zajedno, nakon mnogih uspona i padova, no o vjenčanju , kažu, ne razmišljaju.

"Ne razmišljam baš o tome, možda da je nešto na početku, možda bi bila ushićena nekim pirom ili vjenčanjem, sad mi je to glupo nekako, ne znam, nema mi smisla, tako da ne bi još. Ne vidim se u braku, glupo je to možda reći, ali još se ne osjećam kao nečija žena", otvoreno priznaje Ivana kojoj su se u Dubaiju posebno svidjele žene.

"Bile su jako fine i prekrasne, iako im vidiš samo oči, vidiš da su ili bar misliš da su lijepe, jako su lijepo sređene i obučene, meni se to, naravno, svidjelo, došlo mi je da i ja obučem, to sve što one imaju, ali su mi rekli da se ne glupiram", kaže bivša miss.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. In magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.