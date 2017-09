"Kad god tako izađeš, želiš biti normalan, nije dobro! Nikad nije dobro. Ja mislim da nisu spremne Hrvatice, ne, Hrvatice nisu baš spremne", kaže Ana Vilenica.

Što o plus size modelima misle žene, a što muškarci, zašto poznate Hrvatice nisu spremne u javnost izaći bez šminke? Na jednom eventu žene su nam otkrile zašto nisu spremne bez ikakve fasade ići u javnost.

"Riskiramo da nas modni kritičari popljuvaju. Kad god tako izađeš, želiš biti normalan, nije dobro! Nikad nije dobro. Ja mislim da nisu spremne Hrvatice, ne, Hrvatice nisu baš spremene. Da govoriš o Londončankama ili tako nekome, da, ali Hrvatice ne", tvrdi glumica Ana Vilenica.

Bivša Miss Universe Hrvatske, Ivana Delač Đolo, otkrila je pak da podržava trend plus size modela. "Podupirem trend plus size modela jer većina žena zapravo tako izgleda, a ne kako svjetski fotošopirana naslovnica". Dodala je da puno šminke i photoshopa postoji i na svjetskim naslovnicama koje se prezentiraju kao snimane u no-make up trendu. "To vam je jedan veliki photoshop s jako puno pudera, jako puno jedne teške šminke koja se ne vidi na oko, ali postoji".

Ana Begić Tahiri više i ne zna što je curvy, što plus size, a što skinny. Njena kolegica Kristina Krepela voljela bi imati malo više oblina. "I ja bih voljela da imam nekakve malo veće obline na nekim mjestima, ali eto nemam. Strašan je taj pritisak, mršavo, debelo, žena je predivna kad je sretna sama sa sobom", zaključuje Krepela.

