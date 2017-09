Ivana Banfić jedna je od rijetkih pjevačica koja je uspješno preživjela tranziciju iz zlatnog doba dance glazbe u suvremenu. A pri tome uspjela je svoje snove ostvariti i na privatnom planu.

Iako većina nas baterije tijekom ljeta napuni izležavajućI se na suncu Ivana Banfić, kao i u svemu, i za to ima svoje metode. Vruće dane provela je na obiteljskom imanju na kupi. "Uživala sam, farbala zidove, restaurirala stari namještaj. Otkrila sam jedan novi moment u sebi koji mi je gušt i koji me smiruje", kaže Ivana.

Iduće godine sa suprugom Krunom obilježit će deset godina braka. Nekog posebnog plana za proslavu nema.

"Ideja mi je napraviti ogromnu feštu s hrpom poznatih i nepoznatih ljudi. Pozvala bih ljude koji su također deset godina u braku da svi zajedno to proslavimo", otkriva Ivana.

Ivani je ovo drugi brak. Iza nje je bračni brodolom, iz kojeg je izvukla vrijedne lekcije. "Iz svom iskustva naučila sam, vidjela i prepoznala da su u brak ušli moji i njegovi roditelji, a gdje smo mi. Mi smo se izgubili negdje putem", kaže Ivana.

Prvi put brak gradiš na naučenom ponašanju, odnosno, pokušavaš funkcionirati na način na koji si vidio da to rade i tvoji roditelji. "U drugom braku znaš već što ti paše, što ne i znaš se nekako postaviti. Makar i tu treba dosta rada i kompromisa da se dvoje ljudi složi", iskrena je pjevačica.

Sina Jana Ivana je dobila na pragu četrdesete. Često je govorila kako dugo nije mogla ostati trudna te da joj je dan kad je rodila bio najsretniji u životu."Jan je već odrastao i praktički je već samostalan čovjek. S osam godina nemam ja više što tu puno. Sad se opet mogu posvetiti sebi, braku i zabavnim stvarima u braku", kaže Banfić koja će uskoro posjetiti daleki Peru.

"Oduvijek sam si sanjala to putovanje i došlo je na red da mogu ostaviti Jana malo duže da mi ne bude knedla u grlu što nisam s njim. I želja mi je bila Peru. To je poluduhovno i poluturističko putovanje koje je uvertira u proslavu desetogodišnjice braka", zaključuje Ivana.

