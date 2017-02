Ivana Banfić sada slavi 25 godina karijere, i to velikim koncertom u dvorani Lisinski. To mjesto nije izabrala slučajno. Mnoge su joj se životne prekretnice dogodile upravo na tom mjestu. Tamo je snimila prvi album, ali i donijela odluku da će krenuti u samostalnu karijeru. ''Našla sam se na koncertu od moje kolegice Doris Dragović, ovdje baš u Lisinskom. Imala sam negdje 16,17 godina. Kao danas se sjećam, sjedila sam u prvom redu i gledala sam ju jer je bila predivna. Ona kosa, lebdila je na toj bini i pjevala je ludilo. Ja sam bila fascinirana i rekla sam, da bar ja mogu iduće godine tako.'', otkrila je Ivana Banfić za IN Magazin.

Glazbom se počela baviti još kao dijete, što je, kaže, i logično jer dolazi iz glazbene obitelji. A na samom početku je svirala klavijature u pratećim bendovima. ''I nekako sam onda upala u bend koji je pratio Tomislava Ivčića pokojnog, Zlatka Pejakovića i Jasmina Stavrosa. Oni su imali turneju, tada jugoslavensku, išli smo u Beograd, sve živo smo prošli i zapravo sam tu vidjela što se tu sve dešava'', kazala je Ivana.

Tada ju je glazbeni svijet u potpunosti osvojio. Očarala su je putovanja, no nakon početnog veselja pojavili su se i nedostaci. ''Pa uključe se kad si ne znaš postavit granicu, sam sebi. U smislu kad ideš pretjerivat, tipa još koncerta, pa još više pjesama, pa još, još. I uključe se kad si svaki dan na putu, kad ne spavaš uopće noć, da ne stigneš ti jesti. Vlada ono ludilo, nemaš slobodnog vremena'', kazala je Ivana Banfić. Na koncertu će joj se pridružiti i brojni gosti - od Tonyja Cetinskog, Dine Merlina pa do Severine, s kojom je i počela karijeru, i to kao voditeljica. ''Bila je ta jedna glazbena emisija, gdje smo pjevali obrade i snimali spotove i bile voditeljice te neke top liste. Nas dvije i još jedna cura. Tu smo se zapravo mi i upoznale. Ona je počinjala, ja sam počinjala. To su neki počeci. Kliknule smo se, sprijateljile'', otkrila je Ivana.

Tijekom svoje karijere Ivana je često pomicala granice. A pravu prašinu u medijima je digao njezin navodni preljub s Tonyjem Cetinskim. No to je bio samo trik kako bi promovirali pjesmu ''To je vrijedilo čekati. ''Bila je to jedna ideja. Bili smo na jednom festivalu u Crnoj Gori, poslije toga je bila fešta u jednom restoranu i sad smo se mi tamo zabavljali. Nekakvo vjenčanje je bilo, u drugom dijelu prostorije i onda smo isfurali isto svadbu. Toni i ja smo kao bili mladenci i tako krenula ideja. Htjeli smo se malo našaliti '', priznala je Ivana. Danima su punili medijske stupce, što ju je zabavljalo. No medijski napisi nisu joj baš uvijek donosili osmijeh na lice. ''U početku dok se nisam navikla bio mi je problem. Znala sam plakat i tulit doma. Tak sam se lijepo obukla, a sad su me popljuvali. Meni je dobro'', iskreno je rekla Ivana.

Ivanu Banfić još nazivaju i ''žena s tisuću lica'', koja se u svojoj dugogodišnjoj karijeri okušala u mnogo žanrova. No njoj je najdraže razdoblje kada je bila I. Bee. ''Zato što sam bila onako, slobodna, nesputana. Samo sam išla za srcem, radila se mjuza, nisam bila opterećena novcima'', rekla je Ivana.

Više pogledajte u prilogu IN Magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.