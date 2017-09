Ivan Herceg i Momčilo Otašević odgovarala su na naša blic pitanja.

Kako je snimati ljubavne scene pred cijelom ekipom, javljaju li im se obožavateljice ali i o svojim prvim ulogama, našoj su ekipi povjerili Momčilo Otašević i Ivan Herceg.

Dvojicu glumaca gledat ćemo kao ljutite rivale u seriji "Čista ljubav". Jesu li na koje pitanje odgovorili slično, pogledajte sami.

Koji ti je najdraži lik u Čistoj ljubavi, a da nije tvoj. Zašto?

Momčilo: Rus. Ne znam odakle bi počeo. Možda prva stvar nema puno teksta.

Ivan: Možda mi ja mala nekako najdraža jer me baš impresionirala.

Pozitivac ili negativac? Koga radije glumiš?

Ivan: Malo za promjenu bih sad negativca.

Momčilo: U suštini mi je lakše negativca. Ali nema sad to da bi birao pozitivac- negativac, daj da vidim je li dobra uloga pa može biti što hoćeš od toga.

Kako je snimati ljubavne scene pred cijelom ekipom?

Momčilo: Kao, evo ovako uzmem sliku, stavim okrenem, prevrnem, vratim, fizička radnja, ljubljenje, najjednostavnije moguće. Čak to na serijama nikad nije prezahtjevno.

Ivan: Svi misle da je to super, ali kad ti stoje tri kamere nad glavom i još deset ljudi pored tebe, nije baš neki ugođaj.

Koliko ti se obožavateljica javi dnevno? Očekuješ li povećanje tog broja kad krene serija?

Ivan: Pa ne znam, bilo bi dobro, nije da nešto obraćam pozornost ali bilo bi dobro da je to pokazatelj da je to dobro što radim.

Momčilo: Pa ja sam generalno vrlo rijetko na društvenim mrežama. Kad čekam snimanje malo zujim po Instagramu, da vidim što se događa, gledam neki UFC, neke golove, nešto što sam propustio. Nema nekih poruka, nema nekih čuda.

Jeli ti se često događalo da se glumačke partnerice zaljube u tebe ili obrnuto?

Momčilo: Ne, ne. Ovo je sva nama posao. Ako se desi da se dvoje ljudi zaljubi to bi se desilo i na ulici i u tramvaju.

Ivan: Ne znam ništa o tome.

Prvi spoj: restoran ili priroda?

Ivan: Priroda.

Momčilo: Pa restoran.

Što imaš zajedničko s likom kojeg tumačiš u Čistoj ljubav?

Momčilo: Pa iste smo građe, imamo istu boju očiju. To je uvijek. U suštini, ja i ti imamo nešto zajedničko sigurno. Tako da svatko od nas sa svakim svojim likom ima nešto zajedničko.

Ivan: Obojica smo ljudi.

Tvoja prva uloga?



Momčilo: Prva uloga je bila u predstavi Njegoš vatre

Ivan: Tu, Karlo u filmu Tu, Zrinka Ogreste.

Da nisi glumac šta bi bio?

Ivan: U nekom sportu, neki sportaš bi bio.

Momčilo: Upisao sam pravo, ne bih bio pravnik. Upisao sam turizam, možda tu, možda ima love. Pao sam političke nauke, tu bi daleko od toga. To sam upisao jer je bilo u Rimu, a meni se išlo u Rim. Al sam to pao. Upisao sam arhitekturu i upisao sam glumu. Arhitekt, evo sestra je završila to. To bi možda došlo u obzir. Da sad mogu maštat ja bi bio nogometaš ili skijaš.

Najgora kritika koju si dobio?

Momčilo: Pročitam što je netko rekao o predstavi ali najčšće se ne slažem s pola tih stvari.

Ivan: Uf, ima ih puno. Da sam metar i 20.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.