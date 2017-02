Hrvatice slove kao jedne od najljepših žena na svijetu, a ove seksi žene pravi su dokaz da izgledaju jednako dobro, ako ne i bolje, nakon što su postale majke. One su uspješne, lijepe i zaista seksi, stoga uživajte u pregledu naših najseksepilnijih mama.

Iako o njima pjeva,silikoni Severini nisu potrebni, a sve što ona pokaže, gleda se s maksimalnom pozornošću. Seksi mama Severina davnih je dana priznala neke estetske korekcije, no njezin seksepil, složit će se mnogi, nije vanjština.

"Ona je na vrhu, tu se poigrala i genetika i disciplina i neka simpatičnost, ima neku dobronamjernost, nema zločestoću, zato ima pozitivnu energiju kojom pršti", komentira Josip Tešija.

Rijetko koja žena vratila se u formu tako brzo poput Žanamari. Savršene trbušne mišiće otkrila je tek nekoliko mjeseci nakon porođaja. "Jako brzo se vratila fizičkim aktivnostima, teretani, trčanju, nekakvom laganom režimu prehrane, i to je dovelo do rezultata jer se u trudnoći udebljala 20 kilograma, tako da je to sigurno bilo zahtjevno skinuti", komentirala je novinarka Dnevnik.hr-a Barbara Marinović.

A da skidanje nije tako jednostavno i da je katkad potrebna pomoć stručnjaka, bez pardona je priznala Anica Kovač, koja je, kada su u pitanju kilogrami u trudnoći, apsolutna rekorderka. "Kroz njih troje što rodiš koža se jednostavno razvuče, jer zadnju kilažu koju sam imala bila je 106 kilograma, tako da se ja jako puno udebljam u trudnoći", rekla je Anica Kovač. "To je prava žena, to je Hercegovka, s kamena, dinaridna žena i pol", komentirao je Josip Tešija.

Njezina vršnjakinja i kolegica s kojom je dijelila piste Lejla Filipović, u četrdesetoj i dalje izgleda poput djevojčice, a njezin samozatajni seksepil ipak je nemoguće ne primijetiti.

Ako je moguće prštati s previše seksepila, onda to za rukom polazi jedinstvenoj Nives Celzijus, inače majci dvoje djece. "Privatno sam jako sramežljiva, a kad se upale kamere, dogodi se neki swich i postajem druga osoba", svojedobno je izjavila Nives.

U brojne druge osobe se transformirala Bojana Gregorić, kojoj uloga majke odlično pristaje. Dodala joj je uloga majke na ženstvenosti, koja joj sjajno stoji i super ju nosi. Bojana je jednostavno svevremenska ljepotica.

I šećer na kraju - najmlađa na listi seksi mama je Iva Leko. Premda je više ne viđamo na modnim pistama, ova bi ljepotica njima mogla vladati bez problema, a njezina je tajna ljepote, kaže, vrlo jednostavna. "U životu kad je čovjek sretan i radi sa srcem, mislim da je to ključ svega", govori o sebi skromna i lijepa Iva Leko.

