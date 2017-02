U ovotjednoj emisiji "Petkom s Petkom" gost je bila Indira Levak. Minea i Petko pred pjevačicu su postavili izazov kojim je sve prisutne ostavila bez teksta. Naime, Indira se okušala u glumi i pokazala svoj skriveni talent. Mentorica i partnerica joj je bila glumica Ecija Ojdanić koju trenutno gledamo u seriji ''Zlatni dvori''.

Izazov nije bilo ni malo lagan. Indira je imala role koje su obilježile hrvatsku kinematografiju i kazališne daske. ''To najveće glumice glume ove uloge'', kazala je Ecija uoči izazova. ''Jesi ti poludio!? Ma oboje ste poludjeli!'', odmah je reagirala Indira kada je čula što joj je spremio poznati voditeljski dvojac Dalibor Petko i Minea. Prva uloga bila je ona barunice Castelli iz Krležine drame ''Gospoda Glembajevi''. ''Proklet dan kada sam upoznala tog nitkova'', izrekla je Indira svoju prvu rečenicu iz scenarija.

