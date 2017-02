Da su dobre pjevačice to znamo, ali da su dobre i krojačice nismo znali. Naime, Renata Končić i Indira Levak u zabavno-glazbenom showu IN magazina 'Petkom s Petkom' pokazali su svoje vještine šivanja.

Gošća iznenađenja dizajnerica Kristina Burja donijela je sakoić, a Renata i Indira su morale sašiti resice na njega, odnosno, svaka na jedno rame. ''Ako se pokažate dobre, slijedi nova karijera'', kazao je Petko. Uslijedio je pljesak ohrabrenja, a dame su se zatim bacile na posao.

''Dobro njima to ide'', rekla je Kristina. Izazov je uspješno završen, a da je simpatičnoj voditeljici Minei bolje išlo priznala je Indira. Kristina je odlučila Minei pokloniti taj sako jer se, kaže, mora udati. ''Minea se udaje!'', uskliknuo je Petko i dodao kako ne zna samo koliko je prikladno da se udaje u crnini. ''Nikad se ne zna u današnje vrijeme'', zaključila je Kristina.

