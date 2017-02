Parni valjak je 42-vogodišnju neraskidivu vezu s publikom dokazao upravo videospotom za novu pjesmu ''Opet smijem se'' koja je s prvim taktovima poharala prva mjesta i dokazala da Parni valjak ne živi na staroj slavi. ''Ja kao autor imam sadisfakciju kad čujem da ljudi pjevaju moje pjesme, malo zvuči bahato, ali osjećam samo zahvalnost. Imam tu sreću da to što radimo se ljudima sviđa'', kazao je Husein Hasanefendić Hus za IN Magazin. ''Ne želimo dozvoliti da je nostalgija primarni razlog zašto ljudi dolaze'', dodao je Hus.

A ljudi dolaze, i to u velikim broju. Već su davnih dana rasprodali sve najveće dvorane i arene, trenutačna turneja bilježi jednaki uspjeh, a, tko zna, možda uslijedi i napad na neki stadion. ''Da idemo Dinamov stadion realno ne znam da Ii imamo dovoljno publike. Mogli bi mi nabrijati nešto, ali nije poanta u tome koliko će se ljudi skupiti već da oni koji dođu da svaki put dobiju nešto novo. Uz to što pripremaju velik koncert u Varaždinu, uskoro odlaze u Švedsku, gdje su koncerti već rasprodani. Sa švedskim jezikom nisu na ti, ali s notama odavno jesu. Iako se tu i tamo dogodi pogreška na pozornici jer trema još uvijek postoji. ''Kad pjevač zaboravi tekst, a mi harme nitko nije bezgrešan. Ali koliko mi stalno vježbamo i sviramo stalno nije to neka drama. Dajemo maksimum od sebe. Nije to samo matematika pa da možeš točno odsvirati bez grešaka'', kazao je Hus. Greška se zan dogoditi i najboljima. A najveći tremaroš pred izlazak je upravo Hus, ali i Aki. ''Aki i ja. Nas dvojca prije svirke uvijek malo meditiramo. Ja šećem po hodniku, on šeće po hodniku malo i zaista postoji još uvijek ta trema'', otkrio je Hus.

Gotovo bezgrešni na sceni i bez skandala, tračeva i ispada pune 42 godine. Prilično netipično za rokere. ''Mi smo prilično dosadno proveli svoju karijeru. Imamo veliku pubiku i velik broj žena koje dolaze na koncerte. Prošle godine mi je došao čovjek i rekao da nas gleda 86ti put. Ima dosta publike koja nas prati, ženskih lica koja prepoznajemo. Dolaze, putuju, to je lijepo, ali nema vruće igre. Taj period nekog vrištanja. Imali smo odijela, izgledali smo dobro, pa su klinke vrištale. Sad više slušaju što pričamo i Akija što pjeva. Mislim da je tu poanta'', kazao je Hus. ''Nekom smo dosadni, nekom smo super zlatna sredina od svega po malo. Nećemo sve otkrivati svima nego kad smo sami negdje, kad je intimno društvo onda se možemo razuzdati i otkačiti i svašta'', kazao je Marijan Brkić Brk. ''Nema razloga zašto meni netko treba ući u spavaću sobu. Moja djeca se užasavaju toga iako su sad već to ljudi, ali dok su bili klinci oni su vrlo rano počeli bježati. Nisu htjeli da ih spominjem, zašto bi oni živjeli moj život. Ako ih baš zanima, neka slušaju tekstove.

Uostalom, kako kaže, svoju je dušu ogolio u tekstovima. Na prvom je mjestu uvijek i jedino glazba.

