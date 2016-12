Velik broj građana u Novu godinu ulazi na gradskim trgovima. Tomislav Bralić i Klapa Intrade te miljenik publike Ivan Zak Zadranima obećavaju doček za pamćenje. "Ja se uvijek potrudim da na nastupima iznenadim svoju publiku. Ali, što će to biti. Neka ipak fanovi dođu, neka vide. Pjevam uvijek neke svoje stare pjesme, neke najnovije koje možda nisam pjevao. Naročito, kada je doček u pitanju, onda pripremim neko novo iznađenje'', kazao je Ivan Zak.

U Zagrebu se priprema dvostruko slavlje na otvorenom. Soul Fingersi, Zagrepčane u Novu 2017. uvode u Kurelčevoj ulici, nastupom na poznatom gradskom festivalu "Fuliranje". A na glavnom gradskom trgu, nekoliko ulica dalje, u novogodišnjoj noći feštat će se uz Psihomodo Pop, Najbolje hrvatske tamburaše, Vannu i Jacquesa Houdeka.

"U Zagrebu smo na jednom, vrlo, vrlo velikom Trgu'', kazao je Jocques Houdek. Na riječkom Korzu nastupa Gibonni, a na splitskoj Rivi sve posjetitelje će zabavljati Petar Grašo i grupa Buđenje. Svake godine u ovo vrijeme šuška se i o astronomskim honorarima koje neki izvođači zarade za jednu noć.

"Sigurno da ima izvođača koji jednostavno taj dan naplate posebnije nego druge dane u godini. To jedna potpuno normalna stvar ponude i potražnje'', otkrio je Darko Bakić iz grupe "Buđenje".

A u susjednoj Crnoj Gori najveća potražnja je upravo za hrvatskih izvođačima. Za dolazak Nene Belana, Parnog Valjka, Danijele Martinović, ali i Prljavog Kazališta, koji prvi put za Novu godinu sviraju na gradskom trgu u Tivtu, Crnogorci su navodno spremni izdvojiti vrtoglave iznose. Bregović i Čolić, tako se pisalo, u ludoj noći inkasiraju i po 100 tisuća eura.

"Ma, nije istina. Tko će to platiti?! Malo se više pravi pompa i reklama,da kao nešto više vrijede. Ima tu troškova, sam honorar je jedno, troškovi organizacije koncerta su ogromni, a koliko dobije izvođač. To je recimo od 100 posto, možda 20 posto'', kazao je Halid Bešlić. "Ako oni koji plaćaju to, vide da bi oni mogli zaraditi na tome, zašto ne bi netko mogao dobiti i dvista!" , kazao je Gulianno.

Ni Halidov ni Gulianovov honorar nismo uspjeli otkriti, no zato znamo gdje će napraviti dobru feštu. Halid u jednom luksuznom sarajevskom hotelu, a Guliano na glavnom trogirskom Trgu. "Jako se veselim. Gledao sam prognozu. Bit će nam jako lijepo vrijeme. Bit će veselo. Ja i moja ekipa smo spremni. Bit će odlično," kazao je Guliano.

Bit će, ne sumnjamo, više nego odlično i u Poreču uz kraljeve zabave: Mladena Grdovića i Jasmina Stavrosa. Dubrovčani će pak na Stradunu slaviti uz Doris Dragović i Jolu, a Varaždince će u 2017.-tu uvesti Vatra.

U Makarskoj se uz Coloniju priprema doček za pamćenje. Uz Massima u Šibeniku, uz Crvenu Jabuku u Novalji. No osim na gradskim trgovima, veselo će, ne sumnjamo, biti i u brojnim klubovima u Lijepoj našoj. U jednom zagrebačkom zabavit će vas vrckava Maja Šuput. "Mislim da će biti ozbiljno puno. I onda od tamo direktno idem na aerodrom i pa, pa! Idem prvo u Mexico City. Imam pravu meksičku avanturu!", otkrila je Maja Šuput.

Što smo još otkrili o tome gdje će glazbenici dočekati Novu godinu, pogledajte u prilogu IN magazina. IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.