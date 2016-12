Dubrovčanin s beogradskom adresom, Frano Lasić ponovno pjeva. Zajedno s klapom Smrika završava novi album te planira koncerte u Londonu i Dublinu.

"S 18 godina sam počeo pjevati s klapama u Dubrovniku i to mi je nekako velika ljubav. Kad god sam bio na moru uvijek bi pjevali po portunima ispod volta i u uličicama s klapama", otkriva Frano.

Na koncertima naziva Vremeplov izvodi pjesme raznih glazbenika 60-ih godina pa sve do danas. Ovaj 62-godišnji glumac u životnoj je renesansi zahvaljujući svojoj 30 godina mlađoj supruzi, stilistici Mileni Matić. Naime, na njezin nagovor Frano se ponovno vratio pjevanju.

"Dugo se nisam pojavljivao na glazbenoj sceni i supruga mi je rekla da se vratim. Na njezin nagovor pokrenuo sam klapu koja se sastoji iz različitih klapa tako da se svi znamo od prije", pojašnjava Lasić.

Osim u ljubavi, njegova četvrta supruga posebno uživa u jednoj našoj dalmatinskoj pjesmi. "Meni je omiljena pjesma „Vilo moja“. Dobro me poznaje", kaže Milena koja ne krije riječi hvale za svog supruga.

"Frano je pravi džentelman. A što se tiče zime Frano voli skijati pa nam odgovara ova zima. Bilo bi divno da još ima i snijega", govori Milena.

Frano Lasić prije godinu dana postao je djed. Što se pak njegove mlade supruge tiče, otkrio nam je koja je tajna njegove četvrte po redu, bračne sreće! "Da se volimo i da se razumijemo", otkriva Lasić.

