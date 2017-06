Ove godine na glazbenom festivalu u Vodicama predstavila su se neka sasvim nova imena, ipak, publika je s nestrpljenjem iščekivala glazbene zvijezde.

Publika u Vodicama s nestrpljenjem je iščekivala da se na pozornici na glavnom gradskom trgu pojave njihovi miljenici. Binom je nenametljivo vladala Andrea Šušnjara izvodeći baladu koja podsjeća na dane starog Magazina. "Zaživjela je u radijskom eteru što nije odavno ni jedna pjesma Magazina. Na Youtubeu ima preko dva milijuna pregleda", kaže Andrea Šušnjara.

"Imao sam neke koncerte sad i već ljudi lagano pjevaju tako da mi je to najveće zadovoljstvo", kaže Luka Nižetić. A dašak Slavonije na obalu su donijeli momci iz Slavonija Banda. Povjerili su nam kako je njihova pjesma "Mnoge su me ljubile" autobiografska. "Govorimo o jednoj pravoj ljubavi, ova pjesma poručuje da se ne treba kockati s pravom ljubavi i treba to čuvati jer poslije toga bude svega i svačega", kaže Branko Ilakovac iz Slavonija Banda za IN Magazin.

Da se prava žena treba čuvati zna i Zlatko Pejaković koji je odabir svog stylinga i ove godine prepustio supruzi. "O stylingu se brine moja supruga. Kaže, ovo su ti jorgovani, ovo je zaštitni znak jorgovana, ljubičasta boja, prema tome ja se nadam da je pogodila. Njena je uvijek zadnja", kaže Zlatko Pejaković kroz smijeh. A dame su svoje staylinge birale same, eventualno uz pomoć kakvog stilista. Mnoge su pažnju medija privlačile dobro okušanim receptom - što manje i što oskudnije. No, bilo je iznimaka. Izdvajamokoje su se pojavile u haljinama dostojnima festivalske pozornice. "Ja se trudim budući da je ovo jedna manifestacija gdje treba biti malo elegantnije nego običnih noći tako da sam se ja potrudila imati jednu lijepu haljinu", kaže Neda Ukraden

Još jedna pjesma koja se rado pjevuši jest ona popularnih. Javnost su zaintrigirali riječima "Kažu da te ženim jer si trudna". "Mi pokušavamo samo biti otkačeni, kao što inače jesmo. Pjesma nije ništa drugo nego smo samo iskreni i rekli nešto što drugi ne bi rekli na glas. Ali ja mislim da si to nakon svih ovih pjesama koje smo nanizali i nakon što smo ljude upoznali sa svakakvim tekstovima i ritmovima možemo dopustiti", kažeiz Mejaša. Iako je ljeto vrijeme kad glazbenici najviše rade svatko od njih naći će vrijeme i za slatki odmor.

"Volim i ja tu i tamo izać van, prošetat prirodom, udahnut svježi zrak, ali ja sam stalno u pjesmama. Ja i kad ne pjevam - pjevam", kaže Lidija Bačić. "Najviše se veselim kad s bendom nakon koncerta, tipa oko 4-5 ujutro skočim u more. Znači nema ništa ljepše, tom se najviše veselim nakon koncerata", kaže Lana Jurčević. Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.