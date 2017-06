Nova okrunjena ljepotica Eni Šukunda ne bi imala ništa protiv da zaigra šah s Garijem Kasparovom! Skače bungee s Masleničkog mosta i instruktorica je fitnessa pa je već od milja zovu ''Hrvatska Wonder Woman''.

Muškarcima pada vilica, a žene je gledaju poprijeko! Nova Miss Supranational Hrvatske, Siščanka sa zagrebačkom adresom Eni Šukunda, ovogodišnja je najljepša Hrvatica. "Velika čast je biti proglašen najljepšom Hrvaticom, a izuzetno je velika odgovornost biti delegirana predstavnica Hrvatske ove godine na svjetskom izboru", kaže Eni Šukunda, Miss Supranational Hrvatske 2017. Ako ste mislili da će se Eni na svjetskom izboru osloniti samo na svoju besprijekornu vanjštinu, varate se. "Lijepo lice se lako zaboravi, a pojavnost i energija je to što se pamti. Svaka žena treba biti snalažljiva, da se snađe u situaciji koja dolazi, i mislim da je to moj tajni adut. Mudro zbori, rekli bi mnogi. No napete moždane vijuge ne pomažu mnogo kad se treba skinuti u kupaći kostim. Eni ni tu nema razloga za zabrinutost.

"Ipak je to izbor ljepote, a ne za najbolju matematičarku ni fizičarku. Djevojku je potrebno vidjeti u svakom okruženju i aspektu kako bi se najbolje i najpravednije moglo ocijeniti pa tako i kupaći kostim", dodaje Eni. Ako vam ovo nije dovoljno, Eni će vas razoružati i svojim. Ova dama rastura u šahu! "Znam ga od treće godine igrati, međutim nisam u nikakvom klubu, ali na amaterskim natjecanjima sam bila aktivna do 15. godine", ističe Eni. Ne bi se uspaničila ni da s druge strane šahovske ploče sjedne legendarni. "Pa nikad se ne zna! Pobijedila sam na ovom izboru, dok ne probam, neću ništa reći", kaže Eni. Eni voli i adrenalin. Prije nekoliko dana je skočilai otvorila bungee jumping sezonu. "Ja sam se cijelo vrijeme veselila i čak i kad sam stala na most sam se nastavila veselit. Osjećaj slobode i sreće u jednom", kaže Eni. Čini se da imamo posla s hrvatskom! Ima li bolje osobe za savjet iz prve ruke - kako postići ovakvu liniju?! Jedini tajni recept je dobra prehrana! Zdrava prehrana, piti puno tekućine, izbjegavat šećer!", ističe lijepa misica.

E pa, dragi muškarci, Eni je trenutačno solo, no da bi pala u vaš zagrljaj, morat ćete se vraški potruditi. "Prvenstveno mora biti svoj, što mislim da je danas rijetkost. Samu sebe smatram izuzetno karakternom i odanom sebi i mislim da jedino takav muškarac me može osvojiti. Pravi muškarac voli izazove, a ne smatram da je ta titula nešto promijenila kod mene, da li sam izazov ili ne, tako da i dalje bježe!", kaže Eni kroz smijeh. Eni ne bježi od estetskih korekcija. Ako zatreba, pokucat će plastičnom kirurgu na vrata! "Smatram da nikakva korekcija trenutno ne bi utjecala na moju sigurnost. Naravno da to ne bi odbacila u godinama koje su preda mnom, ali trenutno sam zadovoljna sa sobom kakva jesam", zaključila je Eni. Ovakva kakva je, Eni će braniti boje Lijepe naše na izboru za Miss Supranational svijeta, početkom prosinca. Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.