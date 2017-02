Elio Pisak nedavno se ponovno vratio na scenu. Prvi brk Istre, kako nazivaju 64. godišnjeg glazbenika, tu titulu ima već dugi niz godina. Kuloari šuškaju da se drugi ni ne usude pustiti brkove kako mu ne bi konkurirali.

"Ja sam imao brkove tada i dugu kosu, i kaže: ''Čuj stari, ili obrij brkove ili nemam što razgovarati više!'' Pa zašto?, kažem! ''Pa ja sam prvi brk Istre!'' Onda sam rekao, pa dobro budi i ja sam obrijao i sada ženske što su me gledale više me nisu prepoznavale, ne znam zašto a to je on kriv!", govori Sergio Pavat za IN magazin.

Našalili su dobri prijatelji. A mi smo iskoristili priliku upitati jednog od najpoznatijih brkonja, kojoj bi domaćoj zvijezdi brkovi odlično pristajali.

"Ne znam koliko je on spreman, ali mogao bih na kratko da mu ustupim... mislim da fantastično izgleda u tome!", govorio Elio aludirajući na voditelja Dalibora Petka. Seksi Nives Celzijus sa tankim brčićima posebno je osvojila glazbenika. "Jako erotski, jako erotski!", prokomentirao je Pisak.

Za Severinu je gusti, debeli, moćni brk. "Očito da ima malo više mladosti pa joj jače rastu brkovi! Seve, nećeš vjerovat ali oduševljen sam!", kazao je Pisak.

A Maji Šuput odlično bi stajala i brada i brkovi, poručuje Elio. "Krasno, Maja. Kad bih ja bio menadžer, što nisam nažalost, ja mislim da bi veliki posao napravili. To, Maja!", zaključio je Elio.

Iako su mu svojedobno nudili čak milijun eura da ih obrije, on je to odbio. Ako se ponovno ukaže takva prilika, možda će se predomisliti. "Dobro ću razmislit o tome!", šali se Elio.

