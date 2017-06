Modni dvojac Elfs priredio je u Dalmaciji provod za pamćenje. Tulum na bazenu oduševio je i brojne poznate Hrvatice.

Visoke temperature, sunce, bazen i pogled na more...Ljeto je definitivno započelo vrućim partyem koji su pripremili modni dvojac Elfs."Dočekali smo ljeto, iza nas je uspješna polovica godine i htjeli smo to proslavit na jedan ovaj način", kaže dizajner Ivan Tandarić. I to na kakav način - okupiti toliko poznatih lica na jednom mjestu i to na Čiovu - može poći za rukom samo ovim razigranim momcima, koji već neko vrijeme postavljaju trendove, ali i osvaju simpatije poznatih Hrvatica.



Mnogo poznatih dama zbog dvojice dizajnera pristalo je na partyu se pojaviti samo u kupaćem kostimu. "Ovo sam iskusila večinom na putovanjima, jedan tip ovakve zabave i to je upravo ono što smo trebali i baš zam zahvalna našim Elfsima šta su nas pozvali i napravili jedan dobar pool party sa odličnom glazbom", kaže Renata Lovrinčević.



"Zapravo su me Alex i Ivan doveli pred gotov čin, jer ja sam ovdje došla uredno u vrućim hlačicama, štiklama i majičici i onda me samo Ivan odveo u sobu i i reka - Andrea ovo je tvoj kupaći izvoli i ja sam ga probala i stvarno mi se jako sviđa", dodaje Andrea Šušnjara.

Osim što je nedavno Andrea ponijelakoju joj je dodijelio voditelj Dalibor Petko, lenta najzgodnije pripala joj je i na ovoj otkačenoj zabavi. A da zvijezde samo ne tulumare dokaz je i radno ljeto pred njima. "Glava mi je u koferu, ali nema iskreno ničeg s čime bi ja zamijenila taj osjećaj i tu akciju i taj adrenalin koji imam u životu s onim što radim", otkriva"Ljeto je radno, imamo novu pjesmu Žena a ne broj, koja zbilja rastura svugdje po svim gradovima. Tako da sad sam 6. mj bila na 6 - 7 gaža i evo stvarno svi znaju pjesmu, čeka nas 7. i 8. radni mjesec - imam jednu malu pauzu od tjedan dana i rado ću je iskoristiti na svom", kaže vrckava pjevačica Magazina.Kad nije u pitanju posao onda je vrijeme samo za zabavu, no kod Monike Sablić to izgleda malo drugačije. "Tulumarim po noći doma sa svojom djecom,, dajem čokolino i tako to", kroz smijeh govori dizajnerica Monika Sablić. Ako je suditi po ovoj najavi pred nama je ludo i uzbudljivo ljeto.

