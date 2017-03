Edo Maajka vratio se na scenu prilično jasno i glasno! Novom pjesmom najavljuje glazbeni zaokret. Otkrio nam je i kako danas živi njegova obitelj.

Edo Maajka se vratio na scenu jasno i prilično glasno. S novom pjesmom "Ne mogu disat" najavljuje glazbeni zaokret i, sve nam se čini, sjajan album u nastajanju. No osim glazbe, s Majom Pericom je podijelio brojne stvari. Doznali smo tako tko mu zapravo diktira životni tempo, zašto je iznimno ljubomoran te što bi sve učinio za svoju obitelj.

"Imam dugu karijeru kao hipohondar i tjeskobaš i tako da sam ja tih 'ne mogu disati' momenata imao dugo, u biti svaki čovjek koji je malo emotivniji ima problema s tim", priča Maajka. "Ne mogu disat" je ljubavna pjesma s kojom se Edo Maajka vraća na scenu. Tema joj je ovisnosti o ljudima za što i sam kaže da ne valja, ali priznaje da itekako ovisi o svojoj supruzi Lilah.

"Kod mene ništa nije po PS-u, moja djeca vrište u ponoć i mene je sramota svih komšija, ja i žena se zakačimo ovako, ali se nakon deset minuta izgrlimo, bitno je da je čovjek svjestan da je s nekim koga stvarno voli i s kim želi provesti život... Ja sam lud za njom... Mi smo ti prilično bolesni u toj ljubavi, ja i Lilah, ja sam ti užasno ljubomoran lik i ona je - i onda smo skužili te neke stvari i dobro nam je kad smo takvi, nekima je to sranje, meni je super", otkriva o svojoj supruzi.

Prije pet godina zbog ljubavi se odselio u Izrael, a sad je mir uz svoje tri cure pronašao na zagrebačkoj adresi. Doselio se najviše zbog svoje djevojčice, koja mu, kaže, itekako diktira tempo. Ipak, ispričnicu za rad traži svakodnevno. U pripremi su brojne pjesme, a u jednoj ponovno koristi narodnjake.

"Pjesma 'Odlazim i dolazim' je toliko bolna da ako objašnjavaš balkanski mentalitet narodnjak mora biti refren, mora taj refren ide, ni jedan drugi ne bi išao uz nju", priča. Iako mu se nekad od nardonjaka dizala kosa na glavi, da mora, kaže, i njih bi skladao. Sve to zbog svoje obitelji. "Pojeo bi go**o, svirao po svadbama, sve bi radio, nosio bi gajbe, čistio bi go**a za drugima".

Edo radi punom parom. No, dok album ne ugleda svjetlo dana pojedini mediji seciraju njegov privatni život, što ga baš ne čini sretnim, pogotovo kad je u pitanju religija.

Pjesma izlazi vani, a uskoro ćemo ga slušati i u zagrebačkoj Tvornici. "Frka mi je skroz, imamo četiri dana za redom probe da utabamo to što smo skužili, što smo napravili i frka mi je skroz. Prva svirka, ne znam kako ću se ponašati na bini, nikad nisam s njima stao na stage, svi su novi, bili smo po podrumima", kaže Edo. No ako se po jutru dan poznaje ili u ovom slučaju po novoj pjesmi, razloga za frku nema. Dobro nam došao natrag, Edo!

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.