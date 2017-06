Potraga za Supertalentom je i službeno počela. Već petu sezonu traži se netko tko će se istaknuti, ostaviti vas bez daha i okititi se laskavom titulom.

Peta sezona Supertalenta službeno je počela. Ljestvica je postavljena više nego ikad jer su članovi žirija izrazili želju i glad za novim i dosad neviđenim talentima. Audicije su u punom jeku, a Martina, Maja, Janko i Davor imaju pune ruke posla. Traži se novi Supertalent! "Meni treba malo više od prosjeka, ali opet kad vidiš te ljude, pa čuješ te priče, pa vidiš te okice, da se netko potrudio, onda je vrlo teško ostati hladnokrvan", kaže članica žirija Maja Šuput. Čini se da će Martininu odrješitost ovog puta zamijeniti Davorova strogoća. "Od mene možete očekivati minimalno priče, možete očekivati maksimalno strogosti. Očekivanja su mi čak i malo veća od Martininih, ne znam smijem li to reći", kaže član žirija Davor Bilman. "Mislio sam da ću biti puno stroži. I trudim se i baš ću biti", kaže član žirija Janko Popović Volarić.

Emotivna Maja već je na prvoj audiciji pokušala spasiti jednog od kandidata, no na kraju mu je sama presudila. "Imala sam moment spašavanja, nisam im dala da stisnu crveni gumb. Onda smo Bilman i ja to riješili. I onda su oni krenuli skakati po meni, i ja sam se toliko branila da sakrijem taj gumb. I onda sam na kraju minirala čovjeka svojim tijelom", dodaje Maja. A već je i na prvoj audiciji upravo Maja upogonila i zlatni gumb. "Ja sam samo to stisnula i Martina mi je zamjerila što ona nije stigla, ali svi smo zapravo sretni jer smo tu curu pustili dalje", kaže Maja. Koliko god mi je žao, zapravo je očigledno tako trebalo biti jer naslućujem u zraku da dolazi nešto jako divlje i nešto gdje neću dvojiti da li da stisnem, nego ću poletiti tamo preko njih", kaže članica žirija Martina Tomčić. A otkrili su nam i poneki svoj skriveni talent.

"Veoma daleko mogu pročitati knjigu, znači veoma sitna slova čitam na brutalno veliku udaljenost", dodaje Martina. "Mogu vam pročitati osobnost. No ne tako daleko kao Martina, morate biti malo bliže", kaže Bilman kroz smijeh. Evo, možete pročitati Martininu osobnost ovako sad na licu mjesta? "Mogu, ali se ne usudim", dodaje Bilman. A tko se sve usudio stati pred Martinu i Davora, uspio ispuniti Majina očekivanja ili, pak, oborio Janka s nogu, saznat ćete već sljedećeg tjedna nakon druge audicije. Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.