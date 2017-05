Vjerujete li u ljubav na prvi pogled? Evo što o tome kažu domaće ljepotice.

Leptirići u trbuhu, koljena klecaju, a srce vodi glavnu riječ. Osobu koja je preokrenula vaš svijet sreli ste prvi put. E, to je ljubav na prvi pogled! Vjerujete li u nju? Domaće zvijezde su nam otkrile jesu li se ikada zaljubile baš na prvi pogled!

"Vjerujem u ljubav na sve poglede. Na prvi, na drugi, na zadnji, na sve", kaže glumica Hana Hegedušić. "Možda više na prvu rečenicu nego na prvi pogled", smatra glumica Petra Dugandžić. "Ne, ne, ništa od toga, ljubav na prvi pogled. To je torba, cipele, tu padam na prvu, sve šta vidim kupujem, ali za muškarce to ne vrijedi", kaže pjevačica Maja Šuput.

Muškarac koji će vam oduzeti dah ili žena koja će vam preokrenuti svijet naglavačke, već pri prvom susretu možda vas čeka iza ugla. "Što sam starija mi se događa to da mi više vremena treba da se vežem uz nekog i da mi se netko uopće svidi. Dok sam bila mlađa uvijek sam mislila da to mora biti na prvu, ali hvala Bogu došlo je iz dupeta u glavu", kaže pjevačica Lana Jurčević.

"Ja nisam tip od fizičkog, ja negdje vjerujem u energije koje se poklope među ljudima. Možda je stvar rečenice, možda je stvar pogleda, možda si ipak u pravu, ali ne bih išla na onu stereotipnu prvu ''ljubav na prvi pogled'', dodaje Petra.

Ne radi se ovdje samo o izgledu. Kada plane ljubav na prvi pogled, budite sigurni da su osobe ostavile toliko snažan dojan jedna na drugu da je vanjština na posljednjem mjestu. Neobjašnjiva kemijska reakcija poput eksplozije jednostavno je nezaustavljiva.



"Ali ta emocija je, moramo tako reć, nerealna! Vi ne znate ništa o tom čovjeku, ni njegove dobre strane, a kamoli mane", kaže psihologinja Ljubica Uvodić Vranić.



No to ne znači da takva ljubav ne postoji. U sudbonosni susret, kada koljena zaklecaju, mozak kaže pa pa, a srce preuzme glavnu riječ, vjeruju samo veliki romantičari.



"Naš susret je bio ljubav na prvo nešto, ali ne znam razlučit je li to bilo pogled, rečenica ili energija, ali definitivno on je taj i uvijek će ostat taj", dodaje Petra Dugandžić.



"Po meni bi to bila neka energija, neka karizma od nekog. Jednostavno ga pogledaš i nešto ti se dogodi, neka energija dođe u tebe recimo, ajmo to tako reći", dodaje Hana Hegedušić.

Neki su pak suviše oprezni i moraju proći mjeseci prijateljstva kako bi se malo po malo razvili osjećali koji su nešto više od prijateljstva. "Sa mnom moraš malo popričat, ja moram čut kako ti razmišljaš, razgovaraš", kaže Maja Šuput Možda ove dame ne padaju lako na prvu, no iz pouzdanih izvora znamo da su one slomile mnogo srca koja su se u njih zaljubila na prvu. Pitamo se, što je na njima tako fatalno? "Ja mislim da kod mene jako prolazi taj osmijeh i to što sam ja uvijek, jer muškarci ne vole te depresivne isfrustrirane babetine, koje imaju doma ili su s njima prekinuli baš zato jer su takve", kaže Maja."Uvijek mi kažu da. Ja volim općenito zabavljat ljude oko sebe", izjavila jeEvo i savjeta što trebate učiniti kada sretnete osobu i zaljubite se na prvi pogled."Mislim da sukoje ćemo pokazati na tom prvom susretu neka baza, neki zalog, a ne ''Gdje ti radiš?'', dodaje psihologinja Ljubica Uvodić Vranić.

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.