Miss Hrvatske 2016.-e Istrijanki Angelici Zacchigni hrvatski nije materinji jezik, ali boje Lijepe naše na izboru za Miss svijeta branila je vatrenije nego mnoge druge. U sportskom dijelu prednatjecanja među 139 ljepotica iz cijelog svijeta osvojila je drugo mjesto, a u talentu je svojim vokalom osvojila žiri i ušla u deset najboljih.





''Taj trenutak je bio meni možda najdraži, imala sam priliku da pokažem nešto što znam, bila sam jako, jako nervozna, sretna, emocionalna'', rekla je Angelica Zacchigna, Miss Hrvatske 2016. Od prošle godine Hrvatska ima još jedan izbor - Miss Supranational. Ovaj se izbor ljepote u svijetu smatra jednim od tri najpopularnija, a čast da prva ponese titulu hrvastke Miss Supranational imala je zagrepčanka Petra Bojić. Na svjetskom izboru, održanom u prosincu u Poljskoj, nije uspjela izboriti krunu najljepše. ''Znala sam na neki način da neću ući u prvih 25. Mislim da je to jedna velika mašinerija u svijetu i Hrvatska kao Hrvatska je prekrasna zemlja, ali mislim da mi nismo za prvih 25 još uvijek, smatra Petra Bojić, Miss Supranational Hrvatske 2016.





Sedamnaestogodišnja Lara Spajić jedina je domaća ljepotica koja se s nekog svjetskog izbora prošle godine kući vratila s lentom najljepše. Titula najboljeg World Top modela uz veliku čast, donjela joj je i ugovor vrijedan 200 tisuća eura. ''Imala sam tremu, ali pozitivnu tremu, koja mi je dala hrabrosti da izađem pred žiri. Svaka cura tamo dobro hoda, ima ljepotu i sve to, ali moraš imati ono nešto kada izađeš na pistu. Rekli su da sam ja zračila tom nekon energijom'', rekla je Lara Spajić.





Miss Universe Hrvatske 2016. još čeka izlazak na pozornicu svjetskog izbora. Naime, drugi oput u povijesti ovog izbora, Miss Universe svijeta birat će se retrospektivno. Koja će ljepotica postati Miss Universe Svijeta 2016. saznat ćemo krajem siječnja 2017. Na Filipinima će nas predstavljati devetnaestogodišnja Barbara Filipović. ''Studiram veterinu, prva sam godina. Bavim se u slobodno vrijme svačim, volim konje, jahanje, trenirala sam nekad davno odbojku'', rekla je Barbara Filipović, Miss Universe Hrvatske 2016.

Jedina domaća ljepotica koja natjecanje završava krunidbom na domaćem terenu je Kraljica Hrvatske. Iako jedina domaća pobjednica na svjetskom izboru dolazi upravo iz redova kraljica, Danijela Gračan koje postala kraljica svijeta 90., ovaj je izbor na svjetkoj razini ukinut prije nekoliko godina. Kraljica Hrvastke 2016. Antoanet Levačić tako nije ni imala gdje predstavljati Lijepu našu. Krunu je napokon dobila i kako kaže, zadovoljna je. Nova Kraljica je prvenstveno tatina princeza, tako da čuvajte ga se!'', otkrila je Antoanet Levačić, Kraljica Hrvatske 2016.



A kada se na nekom svjetskom izboru okupe ljepotice iz cijelog svijeta onda tu bude svega. Najviše novih prijateljstava ali i spletki, podmetanja i ljubomore.



''Bilo je možda malo da ti budem iskrena, par cura je komentiralo sa strane, pogledaj ovu, pogledaj onu, ova sigurno ima umjetne sise i to'', otkrila je Petra Bojić. ''Bilo je tih nekih ljubomora, skužilo se od nekih cura koje su stvarno željele pobjedu, mislim, kako što je i pravilo. Svaka cura je išla tamo za pobjedu'', dodala je Angelica.





No vanjština koja oduzima dah danas samo dio zahtjeva koje moraju ispuniti kandidatkinje izbora ljepote. Od njih se traži i da budu pametne, obrazovane, humanitarne, talentirane ali i poslovne mlade žene. ''Mislim da danas svaka mlada djevojka mora završiti fakultet i imat diplomu. S tim su danas sutra otvorena puno veća vrata, ne samo u modelingu jer modeling je kao hobi nekakav djevojci mladoj, ali ona mora biti uspješna žena koja će imati svoj posao i biznis'', rekla je Petra Bojić.



Dakle, predrasude da su Missice samo isprazne priglupe ljepotice pada u vodu. Ako mislite da vam ove dame nisu ni do koljene te da biste vi mnogo bolje predstavljale Hrvatsku na svjetkom izboru , nema vam druge nego da se prijavite na neki izbor ljepote i pokažete se u punom sjaju.

