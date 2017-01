One su nestvarno lijepe, sretne u ljubavi, a na računu im basnoslovni iznosi. Da, priznajemo, ljubomorni smo! Pa krenimo s izlistavanjem dama koje žive život iz snova, poput princeza iz bajki.

Riječka manekenka Nikolina Miletić udala se za vlasnika taxi prijevoznika Vladimira Minovskog u rujnu ove godine. Na bajkovitom vjenčanju u Rijeci, koje se nastavilo u Opatiji, nije nedostajalo romantike i ljubavi, ali ni raskoši. ''Puno emocija, suza radosnica, smijeha, zagrljaja, poljubaca, bez pretjerivanja najljepši i najsvečaniji dan u našem životu'', rekla je manekenka Nikolina Miletić Minovski. Bivša najsexy Hrvatica po struci je pravnica pa nema sumnje da će uzburkati duhove u domaćim sudnicama kada se ondje pojavi u visokim potpeticama. Zasad joj to još nije u planu. Uživa u zagrljaju svojeg voljenog Vladimira. ''Iznimno inteligentan, zgodan, samouvjeren muškarac koji zna što želi u životu, poštuje tuđa mišljenja, duhovit, ugodno se osjećam u njegovom društvu, mogla bih tako nabrajati do sutra'', kazala je Nikolina.

Miss Universe Hrvatske 2013. svojom je ljepotom zaslijepila i ukrajinskog bogataša Olexandra Onyshenka. Oleksander je bivši ministar u Vladi te zastupnik ukrajinskog parlamenta. Ljubitelj je konja i preponskog jahanja te je nastupio na Olimpijskim igrama u Pekingu i Londonu, rekla je Melita u intervjuu za dnevnik.hr. ''Pa ovaj, znaš šta, pa rekla sam o privatnosti neću ništa, baš ništa jer ne smijem, svi me kače na to, ali ne želim. U svakom slučaju, uvijek sam sretna'', rekla je Melita Onyshenko, Miss Universe Hrvatske 2013. Ukrajinski milijunaš Oleksander 25 je godina stariji od mlađahne Melite, kojoj razlika u godinama ne predstavlja nikakav problem. Osvojio ju je svojim šarmom i duhovitošću.

''Ja iskreno volim dobrice. Da je duhovit, šarmantan, inteligentan, jako me privlači inteligencija, da imam s njim pričat o svemu, da nije statičan, da je dinamičan'', kazala je Melita.

Zahvaljujući velikom bogatstvu na računu njezina supruga, o kojem šuškaju mediji, lijepa Melita baca se i u humanitarni rad. ''Htjela bih u principu pomoć ljudima koji nemaju mogućnosti kao možda ja, kao drgui, htjela bih dječici prije svega pomoć, barem što mogu, ako mogu, bit će mi drago'', rekla je Melita.

Za najljepšu Hrvaticu '94. vrijeme kao da je stalo. Branka Krstulović, djevojački Bebić, u sretnom je braku s vlasnikom kinodvorana i filmskim distributerom Hrvojem Krstulovićem. Imaju trojicu sinova Antu, Niku i Dinu, a novu prinovu ne planiraju tako brzo. ''Ne, trenutno sam toliko izvan svega toga, dosta sam u poslu, sad stvarno troje djece je dosta, vjerujte mi jako puno posla, tako da nema želja za dalje'', rekla je Branka Krstulović, Miss Hrvatske 1994.

Bivša manekenka Jelena Orešković u svojem luksuznom domu u Parizu živi posljednjih sedam godina. Manekenske je piste zamijenila ulogom domaćice i majke u raskošnom domu u gradu ljubavi. ''Moj dan izgleda u Parizu isto kao i Španskom da sam ostala možda imam ljepši pogled baš sam ful time mama. Budim se u 7 sati, vodim malu u malu školu, kupim ju, ručak... kao prava mama, pravi posao majke'', rekla je Jelena koja je otkrila kako sve radi sama bez pomoći dadilje.

''Ja sam jako željela dijete i željela sam biti prava mama i ne želim da mi bolesno dijete zaziva dadilju, ovdje pogotovo, jer ovdje svi imaju dadilje.'', rekla je Jelena Orešković, bivša manekenka. Ova diplomirana ekonomistica se u Pariz preselila zbog ljubavi. Ondje je upoznala dizajnera iranskog podrijetla Hermidasa Atabeykija, s kojim je u braku 5 godina. ''Mi smo različiti, ali smo kompatibilni. Važno mi je da mi da moj prostor i da je osoba pozitivna i da nije iskompleksirana'', rekla je bivša manekenka Jelena Orešković. Jelenin suprug Hermidas dizajnirao je i luksuznu jahtu ruskog tajkuna Romana Abramoviča.

''Mlada jesam s obzirom da mi je tek 21 godina, ali moram naglasiti da se dijete nije dogodilo, da smo mi to htjeli, da je planirano'', rekla je Ivana Guguć Vida, , Kraljica Hrvatske 2014. Govorila je još u trudnoći bivša Kraljica Hrvatske i sadašnja bolja polovica nogometaša Domagoja Vide, s kojim ima jednogodišnjeg sina Davida. ''Ja mislim da ćemo mi stabilizirat svoj život tek za nekih 10 godina, ako dragi Bog da'', rekla je Ivana. Tržišna vrijednost Domagoja Vide kreće se oko 9 milijuna eura pa samo možemo nagađati kolika je njegova godišnja zarada. Uz bogatstvo u kojem par očito uživa, ni ljubavi i sreće u braku im ne nedostaje. ''Je, on je stvarno jako pažljiv, i nježan je i stvarno me drži, već sam to rekla u jednom intervjuu, doslovno kao Kraljicu i On je taj!'', dodala je Ivana.

