Davor Bilman vrlo brzo zaključi kakva je vaša osobnost.

Ususret novoj sezoni Supertalenta koja počinje već ove nedjelje, predstavljamo vam Davora Bilmana. Uz Maju Šuput, Martinu Tomčić i Janka Popovića Volarića, Davor je član žirija koji životnim pozivom smatra svoj talent čitanja osobnosti. Pomaže li mu to ili odmaže na vrućem stolcu te još poneku zanimljivost iza kulisa Supertalenta, otkrio je našoj novinarki.

''Od 5. sezone možete očekivati zaista različite stvari, možete očekivati jako dobre točke, možete očekivati malo manje dobre točke, možete očekivati neke točke koje možda niste trebali vidjeti, a koje će možda nekoga malo iživcirati i naljutiti, tako da ima različitih stvari, ima za svakoga po nešto'', kazao je Bilman na pitanje što nas čeka u novoj sezoni Supertalenta.

A na audicijama je bilo uistinu svega - i suza i smijeha, ali i ljutnje.

Davor je najčešće dijelio isto mišljenje sa svojim kolegom Jankom, a njega i Martinu smatra se, pak, strogim dijelom žirija.

''Ja kažem da svatko imam svoje kriterije i to ne znači da Janko i Maja nisu strogi, u nekim stvarima su možda i stroži nego Martina i ja, a to prepuštam gledateljima da procijene tko je stroži, kažem, strogoća možda nije pravi naziv, imamo različite kriterije za različite točke'', objasnio je Davor Bilman.

Možda neće znati o čemu razmišljate, ali vašu će osobnost Davor pročitati bez problema.

''Skener osobnosti by Davor Bilman je brz i jednostavan način prepoznavanja ljudske osobnosti na način da nekoga pogledate. Kao što recimo pogledam kako ste vi odjeveni ili neke stvari na vama i znam otprilike koja je vaša osobnost'', otkriva ''vidoviti'' Bilman.

Pohvalio nam se Davor, već sad zna kakve karakteristike će imati pobjednik ili pobjednica nadolazeće sezone.

''Netko tko može na bilo koji način izazvati emociju, a ima različitih načina za izazivanje emocije, će sigurno pobijediti'', otkriva Bilman. A što je još otkrio pogledajte u našem video prilogu.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.