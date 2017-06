Sa svojim novim bendom Danijel Beni ima novi singl, a u videospotu nježnosti je razmjenjivao sa svojom suprugom Barabarom.

Daniel Beni i njegov D'Beni bend objavili su novi video spot za singl ''100 godina''. Tridestrogodišnji Riječanin nije dugo dvojio koju damu uzeti za glavnu žensku ulogu. "Nije me on pozvao, ja sam se sama nametnula", kaže kroz smijeh Barbara Beni, supruga Danijela Benija. "Moram reći da je odmah za početak odabrana Barbara, moja supruga, žena, kao glavna uloga u spotu. Najljepša u principu", kaže Daniel Beni za IN Magazin. Svoju su bračnu idilu lako prenjeli u videospot.

"Volimo se i podržavamo jedan drugoga u svemu. Ja nju u njezinom poslu, ona mene u mom, kao što se vidi iz priloženog. To ustvari najviše znači", dodaje Daniel. Danijelu je ovo tek drugi autorski singl s novim bendom no mnogi ga se sjećaju kao frontmena najpopularnijeg domaćeg teen benda Teens. "Bili smo jako mladi, u principu djeca, tri albuma smo dobili, Porina dobili, djelovali i diljem Hrvatske, Bosne i Slovenije. Jedan period u mom životu koji ću pamtit zauvijek", ističe Daniel.

Njegova sadašnja žena, u to je vrijeme bila njegova obožavateljica. "Imala sam album kad je to nekad izlazilo na kioscima, pa smo trčali kupit sličice", kaže Barbara. Ipak, prst sudbine spojio ih je godinama nakon što su Teensi protutnjali domaćom glazbenom scenom. Upoznali su se u backstage-u jednog događaja gdje je on pjevao, a ona plasala salsu.

Supružnici ne kriju koliko uživaju zajedno, a hoće li uskoro stići i prinova? "Kad bude, bit će. Postoji mogućnost da i nama budu blizanci s obzirom da su nam tata, i moj i njezin, jednojajčani blizanci, tako da tko zna šta nas čeka", kaže Daniel.

Dok se u njihovu domu ne začuje dječji plač, imat će dovoljno vremena zajedničkim snagama raditi na novim glazbenim idejama. Pitamo se je li Danijelova ''Da, draga!'' uvijek zadnja? "Apsolutno!", zaključio je Daniel. Čini se kako će ova ljubavna priča potrajati, kako i pjesma kaže, 100 godina. Više pogledajte u prilogu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.