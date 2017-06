Bivša Miss Universe Hrvatske Biljana Mančić ponosna je na svoju nekadašnju titulu ljepotice.

Bivša Miss Universe Hrvatske Biljana Mančić za IN Magazin je priznala kako je godinu, u kojoj je nosila krunu, iskoristila na najbolji mogući način - gradeći vrijedna poznanstva. Savjete o biznisu svojedobno joj je udijelio i američki predsjednik Donald Trump. Biljana je danas uistinu uspješna poduzetnica. "Od same organizacije izbora pa do svjetskog izbora i cijelu tu godinu dana gdje sam bila, proputovala, upoznala različite ljude, fenomenalno. Ja bi svakome preporučila da proba tu godinu dana jer stvarno je fenomenalno iskustvo", kaže bivša Miss Universe Hrvatske Biljana Mančić.

Ovako se Biljana prisjeća svojeg iskustva od prijekada je postala Miss Universe Hrvatske . No nije htjela da sve ostane samo na osvojenoj kruni, već je od prvog dana sakupljala kontakte i ostvarivala poznanstva za buduće projekte. U šali kaže jednom missica danas poduzetnica. "Baš sam zadovoljna, ali nekako se najbolje osjećam kao poduzetnica, zato što volim stvarati i to mi je nakako životna misija", dodaje Biljana. Nije se maknula od mode i ljepote, već je od toga stvorila uspješan posao. Biljana tvrdi da se u svemu može uspjeti samo. Njoj je poslovne savjete udjelio i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država - Donald Trump. "Čovjek ima fenomenalnu energiju, mene je on oduševio, stvarno je super, odličan", kaže Biljana.

No iako je upoznala predsjednika Trumpa, životni uzori ove mlade dame su. Svaka posebna na svoj način. "Majka mi je bila oduvijekjer sam oduvijek gledala u nju kako je poduzetna, kako se skrbi za obitelj, kako je prodorna lavica i jednostavno mi je ona oduvijek bila uzor. A od ovih većih uzora stvarno mi je Trump.mi je vrh jer žena je sposobna i poslovno i privatno tako da je uspjela iskombinirat nešto što je vrlo teško danas", dodaje Biljana. A i Biljana uspješno vodi poslovni i privatni život. Prijerodila je kako kaže svoju malu nasljednicu. "Ja sam jako zadovoljna i mislim da je to ogromna ljubav koja se ne može usporediti sa ostalima prema poslu, mislim da je to savršenstvo", kaže Biljana. Biljanu ističe da bi svaka ženai o svom izgledu te se nikad ne zapustiti. "Žena uvijek treba držati do sebe i to je to, jer ako je žena zadovoljna sa sobom onda je i njena okolina zadovoljna s njom", zaključila je Biljana.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.