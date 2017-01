Znamo odličan način kako se ugrijati na ovim niskim temperaturama - uz sambu. Za vruće ritmove je zadužena Brazilka Anny Alves koja vještinama plesa podučava Hrvatice. Do prije nekoliko godina nije čula za Hrvatsku, a sada je obožava - pogotovo zagrebačku zimu.

"Malo tužno je kad padne snijeg, depresija i ja sam mislila možda sam pogriješila, možda sam morala ostati u brazilu, bilo je hladno kad sam došla, ali poslije sam vidila da nisam pogriješila", rekla je Anny. Stigla je na poziv prijatelja iz Brazila koji su već živjeli ovdje. U to vrijeme za Hrvatsku nije ni čula, ali je odlučila naučiti Hrvate plesati sambu.

"One su mene iznenadile jer imaju ritma i brzo uče, to je bitno. Pozitiva je totalna, toliko pozitivne energije nisam vidjela", dodala je Anny. Kostime nabavlja u Riju i Sao Paolu, gdje ih pažljivo rade. Ovaj ima više od 5000 kamenčića, a neizostavni dio je kruna koja teži i do 5 kilograma.

Iako joj nedostaju veselje na ulicama i brazilska hrana, utjehu je našla u tradicionalnoj sarmi. "Ovdje je puno sigurnije nego u Brazilu, mogu izaći navečer, koristiti bus ili tramvaj, znam da će biti sigurno, kod nas je malo drugačije. Ja volim Hrvatsku, ljudi su ljubazni, sada sam otvorila školu, sretna sam i ja ću i dalje biti tu", zaključila je Anny Alves. Više pogledajte u prilogu IN magazina.

In magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.