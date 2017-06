Ivana Trump, Tom Cruise, Brad Pitt, Angelina Jolie. Mogli bismo tako nabrajati u nedogled. Riječ je o svjetskim zvijezdama koje su posjetile Hrvatsku i očarale se ljepotama naše zemlje.

Bivša supruga američkog predsjednika, Ivana Trump uživala je u mirnom mjestašcu Jablancu, Angelinina djeca kupala su se na Brijunima, a u Dubrovnik su se zaljubili Monica Bellucci i grupa U2. Nevjerojatna raznolikost krajolika Hrvatske nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Onaj tko jednom dođe, uvijek se vraća. Odavno smo prestali brojati koliko je poznatih zvijezda krstarilo našom obalom, ali nam je uvijek drago čuti kada ih uz Lijepu našu vežu prekrasne uspomene. One koje nikada neće zaboraviti. "Hrvatska je bila super, ljudi su bili mrak. Hrana je bila super", kaže Eva Longoria.

"Rođena sam u Češkoj, majka mi je Austrijanka, a otac Čeh i od moje šeste godine smo ljetovali u Jugoslaviji. Najčešće smo dolazili u Poreč i ostatak Istre, jako mi se sviđalo", kaže. Prirodne ljepote koje okružuju malo i mirno mjesto Jablanac oduševile su pripadnicu svjetske društvene elite i bivšu suprugu predsjednika Amerike,. "Jablanac je potpuni užitak. Kao prvo imate predivnu prirodu, imate planine koje obožavam, ja sam skijašica. Ne mogu skijati ovdje, ali volim biti u planinama, naravno, tu je i more", dodaje Ivana. Netaknuta priroda i čisto more oduševili su svjetsku jet setericu jer gotovo da ne postoji mjesto na svijetu gdje Ivana Trump može proći nezapaženo.

"Ovdje imam potpunu privatnost. Mještani su ljubazni, imaju svježe voće, povrće i naravno ribu, kupamo se, plivamo i uživamo u vodenim sportovima", ističe Ivana. Bivši šef Formule 1,, pak ne mari za privatnost jer svake godine krstari Jadranom na svojoj luksuznoj jahti. "Uživam, pa čak i kad je kiša", kaže Bernie. Pjevačica i glumicaponovno se vratila u Hrvatsku, kako bi održala akustični koncert, a upravo je Zagreb odabrala zato što je jednom prilikom uživala u. "Volim Hrvatsku, zadnji put kada sam ovdje bila rekla sam sama sebi da se moram vratit pa mi je bilo važno da mi je Hrvatska na rasporedu turneje", kaže Natalie Imbruglia na Brijune je doveo i Vanessu Redgrave, Ralpha Finnesa i Angelinu Jolie. "Oduševeljena sam, prekrasno je, djeca su se kupala cijeli dan", kaže

Kevin Spacey, Elisabeth Taylor, Richard Burton, Michael Douglas, Catharine Zeta Jones, Goldie Hawn, Kurt Russell, Richard Gere, Nick Nolte, Tom Cruise, Mickey Rouke i mnogi zauvijek će se sjećati posjeta Dubrovniku. Neki su se čak i vraćali. "Divan je to grad, bila sam sa curama, uživale su", kaže. "Predivan je grad, imamo kraljevski tretman. Djevojke su prekrasne", kaže pjevač. Da su Hrvatice među najljepšim ženama na svijetu, priznao nam je i pjevačkoji je otkrio kako je davnih dana bio u vezi s jednom. "Cura mi je, kad sam imao 17 godina, bila Hrvatica", kaže Enrique Iglesias. A one koji još nisu posjetili Hrvatsku, s obzirom na to kako o njoj lijepo govore, možda sretnemo baš ovoga ljeta.