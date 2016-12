Kina, Makao, Turska, Ana Rucner dosta vremena provodi na putovanjima, zato joj je najdraže kad se vrati u svoj dom, za čije se uređenje od vrha do dna- pobrinula sama.

''Ušla sam ovdje, srušila staro i krenula crtat novo i to je bilo jako zanimljivo. Bez iskustva, puno grešaka sam napravila'', kazala je Ana Rucner. Ideje je kaže tražila i po internetu no njezina je vizija bila da sve bude bijelo i jednostavno. ''Kod mene uglavnom jako držim do reda u stanu i to moj sin zna, pokušava i on biti jako uredan'', kazala je Ana. ''Sve radim u dvoje sa sinom. Baš nam je lijep život. I kuhamo i spremamo i čitamo. Volim biti ovdje, daje nam jedan mir'', priznala je Ana koja nije stroga kao majka, tako bar kaže. ''Pa pokušavam bit pravedna mama, objasniti neke stvari. Danas je jako teško biti roditelj. Uvijek je bilo teško. To je moje jedino dijete. Nemam iskustvo od ranije. Neke stvari kod njega koje vidim sada, vidim da sam i ja radila. Pa mi je, naljutila bih se, ali zapravo mi je simpatično i smiješno i tako dalje'', kazala je.

Anin jedinac već ima 10 godina i odlično se slažu. Iako ne odbacuje ideju o još djece, zasad o tome ne razmišlja. ''Nemam uopće odgovor na to da li bi htjela još djece jer kao žena bih kad se probudim u realnosti u kojoj živim i troškovima koje imam jednostavno bilo bi ne fer reći želim imat dijete. A s druge strane trebam imat i partnera da bi imala dijete'', kazala je Ana. Novu godinu poznata će violinčelistica provesti radno. U Crnoj Gori ima dva koncerta, na kojima će se zasigurno zasvirati i Ravelov Bolero. U netaknutoj prirodi Kopačkog rita za ovu je skladbu objavila i videspot.

''Cijeli dan sam provela u prirodi. Imala sam 23 stupnja, temperaturu. Ono sve se posložilo. Bog je rekao, snimate, evo vam vrijeme. Tako smo to doživjeli jer zaista je bilo ugodno'', otkrila je. Ana je u spotu utjelovila šumsku vilu koja čuva i štiti prirodu. A koliko je priroda nepredvidiva svjedočila je i sama.

''Imala sam jednu scenu, koja je bila predkraj na velikom polju da me snime sa dronom jedno - tri, četiri minute. U tom stajanju, ne znam zašto ali sve moguće bubamare, a bilo ih je jedno 20-ak ali su sletile na mene i ušle su u haljinu, i nekakva gusjenica se počela penjat. Počela sam, vrištati'',otkrila je Ana.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.