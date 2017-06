Netom prije Dubrovnika, violončelo je Ana Rucner svirala u Monacu na humanitarnom događaju u organizaciji princa Alberta.

Prvi dan ljeta, 5 ujutro i Ana u Gradu. Premda šesti put u Dubrovniku, ovaj je koncert bio poseban jer je Ana proslavila 15. godišnjicu rada i predstavila novi glazbeni pravac. "Nisam spavala uopće, da li je to uzbuđenje ili odgovornost... Toliko je bila dobra atmosfera da nisam mogla ni leći, odmah sam došla na Srđ", kaže Ana Rucner.

Za jutarnje tipove ova kulisa uz glazbene note i više je nego romantična, a ljeto je pravo doba za početak avantura. "Kad bih zavodila muškarca ne bih mu svirala violončelo. Ima mjesta za ljubav i naravno dogodit će se i to sigurno, ali ništa ne možeš forsirati u životu", govori Ana. No postoje muškarci u njezinu životu koji će uvijek biti tu. Jedan od njih je brat Mario, s kojim Ana često nastupa. Zaljubljenik u motore, nedavno je snimio pjesmu s Ivanom Banfić, a, baš kao i nju, i mlađu je sestru učio voziti. "Prvo sam položila za motore. Imam sve kategoeije, tko bi rekao. Inače ne bih mogla ostati u obitelji", u šali govori violončelistica.

Netom prije Dubrovnika, violončalo je svirala u Monacu na humanitarnom događaju u organizaciji princa Alberta. "Upoznala sam princa Alberta. Jako ugodan čovjek. Imali smo divan nastup. Jako mu se dopao drmeš jer je bio jako u ritmu. Imala sam krasnu prezentaciju Hrvatske i baš sam s ponosom pričala o našoj lijepoj zemlji i vidim da mu se to jako svidjelo", otkriva Ana.



Možda ne princeza, ali za mlade Dubrovčane prava je dobra vila. Kao i svake godine, prihod od ulaznica je doniran u humanitarne svrhe pa će ove godine jedna mlada gudačica na Akademiju krenuti s vlastitim instrumentom.

