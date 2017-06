Ana Rucner i Vlado Kalember primjer su sjajnih bivših supružnika, čiji odnos nije narušio ni ljubavni krah.

U ovotjednoj emisiji "Petkom s Petkom" Dalibor Petko i Mia Kovačić ugostili su glazbenicu Anu Rucner, koja ovih dana slavi 15 godina umjetničkog rada. Budući da je njen bivši suprug Vlado Kalember možda i najbolje poznaje, pridružio se ekipi u studiju kako bi i sam otkrio koju riječ o njoj.

"Ja nju kad sam upoznao, vrlo brzo sam joj rekao da će uspjeti i sa mnom i bez mene i bez bilo koga drugoga", rekao je Kalember. "Upoznali smo se u Splitu, svirali smo kao Četiri asa, a tamo je i Ana svirala. Bio je neki party poslije toga, nakon toga je tamo bio švedski stol, svi smo se gladni bacili, a netko je sa strane krasno svirao violončelo", priča Kalember. Dodao je da je Rajku Dujmiću odmah rekao da bi je oženio. I dalje je povijest. Zajedno su dobili sina, a snimili i duet. Iako je njihov brak završio, ostali su u sjajnim odnosima. Ubrzo su u izazovu otkrili i tko koga bolje poznaje. Kako je to izgledalo, pogledajte u prilogu IN magazina.

