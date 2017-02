Zgodna glumica iz "Zlatnih dvora", Ana Majhenić, najnoviji je dodatak hit seriji. Gostovala je stoga u emisiji "Petkom s Petkom", gdje je otkrila ponešto o svojoj ulozi i angažmanu u seriji.

"Najveći izazov mi je bio sletjeti u tako uigranu ekipu serije, ali tamo je toliko dobro da nema nikakvog zamora u ekipi. Super su me prihvatili, baš mi je predivno", otkrila je lijepa Majhenić. Budući da je i radijska voditeljica, Ana ovih dana mora ustajati jako rano da bi obavila se što mora. "Budim se u 4:30", otkrila je glumica.

Budući da je u emisiji gostovao i "Slavonia Band", promovirajući svoj novi album, Ana je i zapjevala. Da ne bi dečki ostali bez izazova, ljubitelji mesa morali su pojesti vegetarijansku salamu! Kako je to izgledalo, pogledajte u prilogu.

